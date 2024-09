Un nouveau site internet pour la Ville d'Ajaccio à partir du 12 septembre A Cità d'Aiacciu avarà un nuvellu situ Internet à partasi da u 12 di sittembri



Dès le 12 septembre, les internautes pourront découvrir le nouveau site internet de la Ville d’Ajaccio. En plus d’un design modernisé, mis en cohérence avec la charte graphique de la Ville, cet outil répond aux nouvelles normes s’appliquant au domaine du numérique.



Son ergonomie optimisée et sa navigation simplifiée facilitent l’accès à l’information afin de répondre plus rapidement au besoin des usagers.



C’est désormais sous le nouveau nom de domaine : ajaccio.corsica que ce nouvel outil, trait d’union entre la municipalité et ses administrés, se déploie.



Plusieurs mois de travail auront été nécessaires pour finaliser la refonte du site internet de la Ville. Depuis le lancement de la consultation réalisée auprès de professionnels implantés en Corse jusqu’à la sortie du site, programmée pour ce 12 septembre 2024, la direction de la communication de la Ville d’Ajaccio et la direction des services informatiques et numériques (DSIN) ont travaillé en transversalité avec l’ensemble des services municipaux pour assurer aux futurs usagers une expérience de navigation plus simple, plus agréable et leur offrir un accès facilité à l’information.



L’agence Corsicaweb, titulaire du marché, a apporté son savoir-faire dans le développement de cette nouvelle interface.

Un design plus moderne L’ancien site avait besoin d’une cure de jouvence pour répondre aux évolutions graphiques et techniques actuelles. Inspiré de la charte graphique de la Ville, ajaccio.corsica se veut plus moderne et plus performant.

Son design sobre et épuré, son contenu réorganisé et son arborescence repensée rendent la navigation plus agréable, tout en laissant une place plus importante à l’image et à la vidéo.



Les internautes pourront y retrouver les informations institutionnelles et toutes les actualités de la ville.

L’un des principaux objectifs poursuivis consistait également à faciliter leurs démarches administratives et les interactions avec la municipalité. La rubrique « en un clic », disponible dès la page d’accueil du site, permet ainsi un accès directs à différents téléservices, comme le portail famille pour les démarches et les paiements liés à la scolarité. Il sera aussi possible pour les usagers d’effectuer en ligne une prise de rendez-vous auprès de l’Etat civil, de visualiser les parcs de stationnement, d’effectuer une demande d’intervention via le formulaire en ligne d’Allo Mairie ou encore de se renseigner sur les événements organisés à Ajaccio, via le module Agenda.



Par ailleurs, conformément à la charte de la langue corse, dont la Ville d’Ajaccio est signataire, le corse a largement droit de cité sur ajaccio.corsica. Le service langue et culture corses continuera régulièrement d’alimenter la rubrique qui lui est dédiée.



A noter que le site ajaccio.corsica intègre la technologie Responsive Web Design (RWD) utilisée pour tous les sites récents. Elle permet d’ajuster automatiquement une page web à la taille de l’écran du terminal utilisé (écran d’ordinateur, tablette, smartphone...), ce qui garantit le confort de la lecture et améliore l’expérience utilisateur.

Un site accessible à tous Cette refonte a aussi fourni l’occasion de mettre le site de la Ville d’Ajaccio aux normes numériques nationales et européennes RGAA et RGPD.



Le RGAA correspond au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité et garantit un contenu informatif compréhensible et utilisable pour tous, notamment les publics en situation de handicap ou de polyhandicap (malvoyance, surdité, etc.). Cette remise à niveau s’inscrit dans le cadre de la politique menée par la Ville en faveur des publics handicapés, avec pour objectif de favoriser l’inclusion.



Le RGPD, qui correspond au règlement général sur la protection des données personnelles, permet d’encadrer ces dernières sur le territoire de l’Union européenne.

Une adresse URL territorialisée



Enfin, parce que les Corses sont attachés à leur territoire et qu’ils font partie d’une communauté, la Ville d’Ajaccio a choisi de changer son nom de domaine – jusque-là ajaccio.fr – et d’opter pour l’extension géographique .corsica dans le but de promouvoir les valeurs qui composent l’identité sociale, culturelle, économique et éducative de l’île.



Grâce à cette nouvelle vitrine, le site ajaccio.corsica s’inscrit en cohérence avec la stratégie digitale de la Ville d’Ajaccio en vue d’améliorer la visibilité sur Internet de l’institution. Il répond aux enjeux d’accès à l’information et de la communication publique, à savoir : promouvoir un territoire et développer un sentiment d’appartenance, éclairer sur les enjeux collectifs et faire évoluer les comportements, animer la démocratie locale, mettre en valeur l’action publique, informer sur les services publics, faire comprendre les institutions, leurs compétences et leur fonctionnement.

