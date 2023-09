UNE RENTREE TOUT EN CONFORT DANS LES CRÈCHES MUNICIPALES UNA RIINTRATA TUTTA IN CUMUDITÀ IND'I CIUCCIAGHJI MUNICIPALI

Depuis le 4 septembre, les huit crèches de la Ville - La souris verte, Mezzavia, Bodiccione, Pietralba, A Rundinella, Les Haras, Parc Berthault et I Puppunelli – ont rouvert leurs portes avec un quota de 290 berceaux et près de 340 enfants inscrits en accueil régulier ou occasionnel. Coup de projecteur sur les travaux réalisés dans ces structures.



Lors de cette rentrée 2023-2024, Annie Costa, élue à la Petite Enfance, et Michèle Santoni, Directrice de la Petite Enfance, se sont rendues sur le terrain. Elles ont effectué la tournée des crèches, de l’Inghurdelli et du Relais petite enfance, afin d’accompagner au mieux le personnel et les familles pour cette nouvelle année scolaire, mais aussi pour constater la bonne mise en œuvre des travaux effectués durant la pause estivale.



En perspective de cette rentrée, la Ville d’Ajaccio a investi la somme de 211 682 euros TTC. Les crèches sont désormais équipées de nouvelles installations d’alarme sécurité PPMS, prévues dans le cadre de son programme de sûreté. Par ailleurs, les maintenances réalisées pour mettre en service le relamping LED ont été réalisées dans le cadre du programme en faveur des économies d’énergie.

Comme la plupart des usagers ont pu le constater, les façades des crèches municipales sont désormais habillées des couleurs de la nouvelle charte graphique de la Ville. La signalétique a en effet été remplacée sur les bâtiments et à leur entrée afin de faciliter l’identification des établissements par les familles.

Pour le bien-être et la sécurité de tous Certaines crèches ont également bénéficié de travaux spécifiques de mise aux normes et de rénovation.

A ce titre, à la crèche des Haras, un faux plafond phonique a été posé et une mise aux normes électriques a été effectuée pour assurer un meilleur fonctionnement quotidien et davantage de sécurité. Cette intervention vient compléter des travaux réalisés au début de l’année 2023 :

la partie office et couloirs de la cuisine ont profité de travaux d’isolation destinés à limiter l’humidité. Ceux-ci ont pu être complétés par une modification de la crédence en cuisine ainsi que de la ventilation.



Du côté de la crèche A Rundinella, l’accès à l’étage pour rejoindre le bâtiment a été sécurisé par la pose de nez de marches anti-dérapant. La réparation des vitres condamnées permettra aussi l’ouverture quotidienne des fenêtres recommandée. On notera qu’un budget a été dédié à la mise en propreté et à la condamnation de l’étage inutilisé de cette crèche, qui générait des nuisances valant du travail supplémentaire à l’équipe. Le sol souple, à l’entrée de la crèche, a aussi fait l’objet, en cours d’année, d’une réfection.

Des travaux de metallerie (chéneau, auvent, brise vue et étanchéité) ont été entrepris à la crèche de Mezzavia, avec une reprise du sol extérieur. Un interphone, ainsi que la réparation du portail ont permis de finaliser la mise aux normes PPMS de la structure.

À la crèche Berthault, les travaux se sont concentrés sur la remise à niveau de l’étanchéité du toit, en incluant la pose d’une marquise à l’entrée de la cuisine pour faciliter les livraisons.

La reprise et la réparation des vitrages et volets roulants de la crèche de Pietralba va permettre de faciliter leur utilisation par le personnel. En extérieur, les murs et murets d’enceinte ont été rénovés pour sécuriser les lieux, en cours d’année. Le coin repos du personnel a été repeint.

En ce qui concerne la crèche de la Souris Verte, au-delà de la pose de nez de marche anti-dérapant pour au niveau de l’escalier d’accès, le portillon, jugé dangereux, a été remplacé.



Le sas d’entrée de la crèche de Bodiccione a été créé et un portillon supplémentaire interdit désormais l’accès direct sur le parking et la route. Cette réalisation avait pu se faire avant la fermeture estivale.

Enfin, il a pu être réalisé une zone d’accueil supplémentaire à la crèche I Puppunelli, reprise en gestion en janvier 2022. Des problèmes électriques ont pu être résolus grâce à un diagnostic et une remise aux normes des installations électriques. Sachant que la cuisine et la buanderie, très peu ventilées, ont pu être agrémentées d’une nouvelle VMC.

