Travaux avenue de la Grande Armée Par via di i travagli annant'à u viali di a "grande armée", a circulazioni si farà incù i fochi triculori

Dans le cadre de la réfection des trottoirs de l'avenue de la Grande Armée, la circulation y sera limitée à une seule voie via des feux tricolores, de ce lundi 22 au 24 janvier 2024 uniquement de 6h00 à 12h00.



L'avenue a déjà bénéficié de la réfection de ses trottoirs sur sa partie basse, de la sécurisation des passages piétons, mais également de la rénovation de son éclairage, avec l'installation de nouveaux points lumineux qui s'inscrivent dans un large plan de transition énergétique conduit par la Ville.





Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en pièce jointe. 2024-VOIRIE-0087 A-C POMPEANI GRANDE ARMEE 22.01 AU 24.01 6H12H.pdf (742.56 Ko)



