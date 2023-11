Tournée des crèches municipales 2023 Ghjiru di i ciucciaghji municipali pà u 2023

Jeudi 30 nov. 2023

Retour sur la traditionnelle tournée des crèches municipales qui s'est déroulée cette fin novembre.





Sta sittimana femu, in canzoni, u ghjiru oramai tradiziunali di i ciucciaghji municipali incù Christophe Mondoloni, aghjuntu à a lingua corsa, accumpagnatu da Annie Costa Nivaggioli, aghjunta à a Zitellina, d’agenti di u sirviziu Lingua è Cultura Corsa di a Cità è di a reta CANOPE 2A.



Tucchemu à Natali è st’iniziativa hè un incantu pà i zitelli è u parsunali di u quali una parti di u tempu hè cunsacratu à a tramandera di a lingua corsa à i più chjuchi. St’imparera hè dinò u risultatu di l’azzioni fatti da u sirviziu Lingua è Cultura Corsa, chì faci longu à l’annu un travagliu rimarchevuli vicinu à a nostra ghjuventù.

Cette semaine se déroule, en chansons, la traditionnelle tournée des crèches municipales avec Christophe Mondoloni, adjoint à la langue corse, accompagné d'Annie Costa Nivaggioli, adjointe à la Petite Enfance, d'agents du service Langue et Culture Corse de la Ville et du réseau Canopé 2a.



À l'approche de Noël, cette initiative ravit les enfants et le personnel dont une partie du temps est consacré à la transmission de la langue corse aux plus petits.

Cet apprentissage relève aussi des actions conduites par le service Langue et Culture Corse, qui fournit tout au long de l'année un travail remarquable auprès de notre jeunesse.

Babbucciu Natale, interprété par Christophe Mondoloni









