Surveillance des plages : les 7 postes de secours sont opérationnels Depuis ce lundi 1er juillet, les nageurs-sauveteurs assurent la surveillance de 7 plages ajacciennes pour rendre vos baignades plus sécurisées.



A l’approche des vacances d’été, les postes de secours des plages ajacciennes sont opérationnels depuis ce lundi 1er juillet. Comme chaque année, la Ville d’Ajaccio déploie ce dispositif placé sous la responsabilité de la direction des sports et plus particulièrement de son coordonnateur, Jean-Marc Miniconi.



Pour cette saison, la sécurité des nombreux estivants venus profiter des joies de la plage sera assurée par 27 nageurs-sauveteurs.



Les postes de secours resteront ouverts tout l’été, jusqu’au 31 août, sur les sept sites concernés : le Ricanto, Saint-François, le Trottel, Marinella, Terre Sacrée, et bien sûr au Petit Capo-Sevani, ainsi qu’au Grand Capo - anse de Minaccia.



Les nageurs-sauveteurs assurent leur permanence sept jours sur sept, de 11 à 18h, sur l’ensemble de ces plages, mises à part celles du Petit et du Grand Capo où la surveillance s’opère entre 12h et 19h.



Tous titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), les nageurs-sauveteurs assurent des missions de prévention à l’égard des usagers sur les risques éventuels de la baignade mais aussi d’intervention en cas de dangers imminents. Ils ont la responsabilité de la surveillance des plages, font de la sensibilisation auprès du public et veillent au bon respect par les usagers des zones littorales réglementées, à l’instar des zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB) ou des zones interdites aux engins motorisés (ZIEM).



Accueil Envoyer à un ami Imprimer