Séance du 30 novembre 2023

1 - Rapport d'information. Bilan de l'expérimentation de la piétonnisation de la ville génoise du 21 juin au 17 septembre 2023.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire

Corapporteur : Monsieur Alexandre Farina, adjoint délégué



2 - Rapport annuel des représentants de la Ville d'Ajaccio, administrateurs de la SPL AMETARRA au titre de 2022 - Contrôle Analogue, rapport d’activités 2022 et comptes annuels 2022

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Validation du Compte rendu annuel au concédant (CRAC) 2022 et de l’avenant n°10 - Concession d’aménagement du Cœur de Ville

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Validation du Compte rendu annuel au concédant (CRACL) à fin 2022 et de l’avenant n°2 - Concession d’aménagement de la MISERICORDE

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



5 - Validation du Compte rendu annuel au concédant à fin 2022 – Concession d’aménagement « FINOSELLO »

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire





6 - Convention de Partenariat avec l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre Val de Loire (département École de la Nature et du Paysage de Blois)

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



7 - Reconduction de l'autorisation de faire appel à candidature pour les campagnes Pavillon Bleu 2024-2025-2026

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée





8 - Travaux de remise à niveau du stade Jean Fabiani

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



9 - Complément - actions de médiation culturelle - 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



10 - Expositions temporaires du Palais-Fesch-musée des Beaux-Arts année 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



11 - Participation de la Ville d'Ajaccio au projet Leghe è Cumedie 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



12 - Programme d'actions en faveur du patrimoine pour l'année 2024 dans le cadre du Label Ville et Pays d'Art et d'Histoire

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



13 - Programme de médiation et valorisation culturelles 2024 Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



14 - Edition, Recherche, Programmation scientifique 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



15 - Tarifs actualisés - école & cinéma 2023

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



16 - Approbation de la décision modificative 1 de l’exercice 2023 du budget annexe de l’Anru

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



17 - Adoption du budget supplémentaire 2023 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



18 - Approbation de la décision modificative 3 de l’exercice 2023 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



19 - Création et révision des Autorisations de Programmes (AP) et Autorisations d’Engagements (AE) dans le cadre du vote de la décision modificative n°3 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



20 - Garantie d’emprunt pour un prêt de 1 M€ pour la concession Cœur de ville - Crédit Agricole

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



21 - Garantie d’emprunt pour un prêt de 1 M€ pour la concession Cœur de ville - Banque Postale

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



22 - Financements complémentaires dédiés aux opérations intitulées "QUALIPORTI" & "ADAPT"

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



23 - Signature de la convention et avenants relatifs au remboursement partiel des travaux de rénovation des locaux de la médecine préventive entre la CAPA et la Ville

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



24 - Dénomination nouvelle du "Chemin des Écoliers" , « Rue Ange REZOAGLI »

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué

Corapporteur : Monsieur Paul MANCINI, conseiller municipal délégué.



25 - Extension du périmètre autorisant à bénéficier du tarif résident en zone payante

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué



26 - Programme d’entretien, de requalification et de valorisation de la voirie pour l’année 2024

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué



27 - Projet de rénovation de l'isolation et de l'étanchéité de la toiture du centre technique municipal avec installation d'une centrale photovoltaïque

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée

Corapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



28 - Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à la SCI MAELISSA

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



29 - Passage à la gestion en flux des droits de réservation des logements locatifs sociaux

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



30 - Partenariat avec l'éco-organisme CITEO relatif à la collecte et au traitement des déchets abandonnés dans l'espace public

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, Adjoint délégué



31 - Modification d'emplois permanents afin de permettre la mise en œuvre des avancements de grades et des promotions internes pour l'année 2023 (catégorie A)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



32 - Modification d'emplois suite au comité social territorial du 15 novembre 2023.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



33 - Nomination de 12 agents recenseurs

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



34 - Campagne de recensement de la population 2024 - Indemnités test enquête familles

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



35 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et l'Office public de l'Habitat de la CAPA (établissement d'accueil).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



36 - Festivités de Noël partie 2

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué





37 - Convention relative à la mise à disposition de personnels de la gendarmerie nationale

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué