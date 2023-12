Séance du 15 décembre 2023 U prossimu cunsigliu municipali si farà vennari u 15 di dicembri in Casa Cumuna



Voici l'ordre du jour du prochain conseil municipal : 1 - Réhabilitation de la Place Charles de Gaulle & extension du parking

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



2 - Décision modificative n°4, relative au budget principal 2023 de la ville d’Ajaccio : création et révision des autorisations de programme et autorisations d'engagement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



3 - Décision modification n°1 de l’exercice 2023, relative au budget annexe de la régie autonome des parkings : Révision des Autorisations de Programme

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



4 - Stratégie opérationnelle de végétalisation et de renaturation

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



5 - Approbation de la convention de financement du déficit d'exploitation de la distribution de gaz au titre de l'exercice 2023

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



6 - Élaboration de la stratégie foncière du bloc local – Signature d’une convention de création d’un groupement de commandes entre la CAPA et la Ville d’Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



7 - Financement des études relatives au renforcement du mur de soutènement situé au chemin de Toretta et activation de la phase travaux

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée

Corapporteur : Pierre Pugliesi



8 - Études relatives au confortement du talus situé à l’avenue Impératrice Eugénie

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée

Corapporteur : Pierre Pugliesi



9 - Avenant de projet à la convention cadre pluriannuelle action cœur de ville- Opération de revitalisation du territoire d'Ajaccio et de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué

Corapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



10 - Ouverture dominicale des commerces pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



11 - Reconduction de la convention entre la Ville d'Ajaccio et la FREDON pour la campagne 2023 de piégeage du Charançon Rouge du Palmier

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



12 - Convention de la mise à disposition de la grande halle du Stilettu « U PALATINU » à la commune d’Ajaccio pour l’organisation d’un Centre d’Accueil et de Regroupement (CARE) dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



13 - Convention de partenariat entre la Commune d'Ajaccio et l’Association FALEP- Ligue de l’Enseignement de Corse dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



14 - Convention de partenariat entre la Commune d’Ajaccio et la Croix Rouge Française de Corse du Sud relative aux missions de soutien des populations dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



15 - Convention de partenariat entre la Commune d’Ajaccio et la Protection Civile de Corse relative aux missions de soutien des populations dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



16 - Nouvelle convention de partenariat entre la Commune d'Ajaccio et le Centre Intercommunal d'Action Sociale du pays Ajaccien (CIAS) dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2021/213 du 26/07/21 relative à la première convention entre la Commune d’Ajaccio et le CIAS

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



17 - Attribution d'un fonds de concours à la ville d'Ajaccio dans le cadre du fonctionnement des équipements de rayonnement communautaire

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



18 - Modification de la délibération n°2023/207 concernant l’acquisition de véhicules pour l’année 2024 et la modification du programme de l’année 2022

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



19 - Ouverture de crédits d’investissement par anticipation pour l’exercice 2024 et modalités d’ouvertures de crédits concernant les AP/AE

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



20 - Ouverture des crédits du Budget Parking

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



21 - Ouverture des crédits du budget du port

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



22 - Ouverture des crédits du budget stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



23 - Programme d’animations 2024 du réseau des bibliothèques et médiathèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



24 - Subvention pour la restauration, l’enrichissement et la valorisation du fonds ancien de la bibliothèque municipale

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



25 - Subvention pour le renouvellement du fonds documentaire des bibliothèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



26 - Transfert de propriété concernant les collections d'œuvres de l'Etat au bénéfice la Ville d'Ajaccio en faveur du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



27 - Rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué



28 - Aliénation du chemin rural non dénommé situé Route des Sanguinaires, lieu-dit I FRATI.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



29 - Autorisation donnée au Maire de régulariser et signer les conventions de mise à disposition au profit d’associations et le règlement intérieur, portant sur les locaux situés bâtiment A de l’ancien collège des Padule, devenus une « Maison des Associations » cadastrée section BO n°381.

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée

Corapporteur : Annie Sichi



30 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la Ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



31 - Autorisation donnée au maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la communauté d'Agglomération du pays Ajaccien (collectivité d'origine) et la ville d'Ajaccio (collectivité d'accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



32 - Mise en place de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour les agents de la Direction Réussite Educative qui ont essentiellement des fonctions itinérantes

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



33 - Modification d'un emploi permanent

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



34 - Autorisation de la création de 2 postes de missions en service civique au sein des services municipaux

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



35 - Attribution d'une subvention à la Corsica Classic Yachting - 14ème édition de la Corsica Classic

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué

