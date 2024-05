Séance du 13 mai 2024

1 - Projet d’ « Aménagement de protection du littoral de la plage de Saint François »

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



2 - Etude de repérage et d’analyse des logements vacants du parc privé sur la commune d'Ajaccio. Plan de Financement d'une étude réalisée par le CEREMA

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Désignation de Monsieur Antoine Casanova dans les Commissions et organismes en remplacement de Madame Marie-Françoise Gaffory-Fau

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) à l’occasion d’un bien immobilier cadastré AZ n°16 sis lieu dit « TRABACCHINA » à Ajaccio en vue de la réalisation d’une piste cyclable.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



5 - Individualisation d'une subvention au GFCA HANDBALL et signature d'une convention triennale

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



6 - Attribution de subventions aux associations sportives pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué





7 - Attribution d'une subvention à l'association Théâtre l'Empire et signature d'une convention triennale

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



8 - Attribution de subventions aux associations culturelles pour l'année 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



9 - Attribution de subventions à diverses associations pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



10 - Attribution d'une subvention au Comité des Oeuvres Sociales, Culturelles, Sportives et de Loisirs de la Mairie d'Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A) pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



11 - Attribution d'une subvention de fonctionnement aux associations de quartier des Jardins de l'Empereur, de Pietralba et à l'association U Borgu pour 2024

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



12 - Attribution d'une subvention à l'association Frequenza Nostra pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



13 - Attribution de récompenses et d'aides relatives aux projets portés par la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



14 - Attribution de subventions aux associations relevant du secteur social

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



15 - Contribution de la Ville d'Ajaccio au fonctionnement du Centre d'Hébergement d'Urgence Sociale de la Croix Rouge pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



16 - Contribution de la Ville d'Ajaccio au fonctionnement du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale de la Fraternité du Partage pour l'année 2024

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



17 - Acquisition d'équipements et de mobiliers pour la Bibliothèque Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



18 - Modification du plan de financement de la délibération N°2024/012 du 22 février 2024, afférente aux travaux de rénovation de la façade de la Bibliothèque FESCH

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée

Corapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



19 - Convention de vente pour tiers d'articles de la boutique du Palais Fesch à l'Office Intercommunal du Tourisme

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



20 - Modification du plan de financement des travaux de mise en conformité de l'espace diamant - phase 1

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



21 - Organisation d'un festival de cinéma en plein air dans les quartiers d'Ajaccio pour l'été 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



22 - Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



23 - Approbation du compte financier unique (CFU) de l'exercice 2023 du budget de la régie à autonomie financière du port de plaisance Charles Ornano

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Monsieur Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



24 - Affectation du résultat du compte financier unique (CFU) exercice 2023 du budget de la régie à autonomie financière du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Monsieur Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



25 - Adoption du budget supplémentaire 2024 du budget de la régie du port

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Corapporteur : Monsieur Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



26 - Approbation du compte financier unique (CFU) exercice 2023 du budget de la régie à autonomie financière des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



27 - Affectation des résultats définitifs du compte financier unique 2023 du budget de la régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



28 - Rénovation de la Place Charles de Gaulle et agrandissement du parking du Diamant - Acceptation du fonds de concours CAPA

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



29 - Retrait en raison d'une erreur matérielle de la délibération n° 2024/055 en date du 25/03/2024 - Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) sur la compétence GEMAPI

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



30 - Convention de partenariat entre la commune d'Appietto et la ville d'Ajaccio pour l'organisation de l’évènement sportif « I Ghjochi Olim’Pichju 2024 »

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



31 - Convention relative à la mise à disposition de locaux et équipements à usage de restauration collective entre l’Université de Corse et la Ville d’Ajaccio pour les deux années universitaires 2023-2024 et 2024-2025.

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



32 - Modifications du plan de financement des travaux dans les écoles

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée

Corapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



33 - Autorisation donnée au maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la ville au syndicat des copropriétaires Diamant 1 pris en la personne de son syndic la société Organigram - Complément du protocole signé le 21/12/2021

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué



34 - Convention EDF parcelle cadastrée section AS n°128, lieu-dit "PORCELONE"

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



35 - Conventions relatives à la mise à disposition à titre gratuit, au profit de la Ville, de deux locaux appartenant à la S. A. Erilia, situés Résidence PETRA DI MARE.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



36 - Création d’une servitude de passage piéton et d’une servitude de stationnement sur la parcelle communale cadastrée section CP n°134 fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée section CP n°135 fonds dominant

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



37 - Avenant à la convention entre la ville et la Caisse d’Allocations Familiales concernant le financement des établissements d’accueil de jeunes enfants - période 2023-2027

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguée



38 - Convention d’habilitation informatique avec la CNAF concernant la mise en ligne sur le site Monenfant.fr de données relatives aux établissements d’accueil de jeunes enfants communaux

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguée



39 - Modification du programme de travaux dans les crèches municipales

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguée



40 - Travaux obligatoires dans les crèches suite à l'arrêté du 31/08/2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguée



41 - Création d'emplois budgétaires destinés à faire face à un besoin saisonnier et pouvant être pourvus par des agents non titulaires

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



42 - Modification de cinq emplois permanents.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



43 - Modification du programme de travaux de mise en sécurité des bâtiments communaux de la Ville d’Ajaccio – Bâtiments hors écoles

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée

Corapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



44 - Travaux de rénovation des bâtiments communaux – Programme 2024

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée

Corapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



45 - Travaux de rénovation des locaux Diamant 2 Phase 1 programme 2024 et Phase 2 programme 2025

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée

Corapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



46 - Programmation Estivales 2024

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



47 - Programme d'animations de la Ville d'Ajaccio lors des jeux olympiques 2024

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué