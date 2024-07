Réunion du conseil municipal du jeudi 18 juillet 2024 U prossimu cunsigliu municipali si farà ghjovi 18 di lugliu in Casa Cumuna à 6 ori di sera







Diffusion en direct assurée sur nos réseaux sociaux et chaîne Youtube Le conseil municipal se réunira en séance publique le jeudi 18 juillet à 18h00, afin d'examiner l'ordre du jour.Accès à l'ordre du jour en cliquant ici. Diffusion en direct assurée sur nos réseaux sociaux et chaîne Youtube Cità d'Aiacciu TV

