Résidence de création littéraire : Des élèves du lycée Saint-Paul dévoilent leur premier ouvrage

« Une résidence d’écriture sonne comme une évidence pour la direction de la lecture publique, tout comme l’a été le choix de Jean-Louis Pieraggi, auteur de contes écologiques, pour animer cette résidence et inviter notre jeunesse à un voyage au coeur de l'Oracle de Gaïa qui incarne la terre-mère avec toutes ses valeurs humaines, morales et spirituelles, mère aimante qui protège la vie et guide ses

enfants en leur disant d’écouter la terre et ses signes pour guider leurs actions en matière d'écologie.



La Ville d’Ajaccio ne peut s’empêcher d’exprimer un sentiment de satisfaction, celui d’avoir contribué à ce pur moment de création littéraire de qualité auprès des jeunes esprits, et ainsi que celui de reconnaissance envers ses partenaires impliqués et les services de la lecture publique de la Mairie pour leur implication sans faille. »

Simone Guerrini, adjointe à la Culture et au Patrimoine de la Ville d’Ajaccio







« Les jeunes générations sont à la fois le moteur et l’héritage de notre engagement. Le projet qui nous rassemble, aujourd’hui, est un parfait témoignage des enjeux, des moyens et du chemin à parcourir pour franchir, ensemble, le cap de la transition écologique.

Et, c’est une immense fierté de pouvoir affirmer que la réussite de cette opération est totalement le fruit de l’implication des élèves de la classe de Mme Barthélémy.

Une réussite qui traduit également la volonté indéfectible, pour l’Office de l’Environnement de la Corse, de construire des partenariats solides et de mettre son expertise au service de la médiation via sa politique d’éducation à l’environnement.

Toutes ces perspectives ont contribué à la concrétisation de « L’Oracle de Gaia », une véritable aventure littéraire et pédagogique doublée d’une belle aventure humaine.

À ringrazià tutti quelli (u liceu S. Paul, a cità d’Aiacciu) chì anu travagliatu, cù noi, nantu à stu

prugettu.

Ghjè, di sicuru, una bella riescita ! »

Joseph Salvini, capu di u dipartimentu di cuscenza ambientale di l'Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica







« D’un point de vue pédagogique, cette expérience fut extrêmement enrichissante. Elle a notamment permis à certains élèves de se découvrir et à d’autres de perfectionner leur pratique. Leur production est à la fois un outil pluridisciplinaire de qualité et l’exemple parfait que tout est possible à ceux qui s’en donnent les moyens. Nous tenons à remercier la Mairie d’Ajaccio, la médiathèque des Cannes, l’Office de l’environnement et plus particulièrement, celui qui a réussi à aligner les planètes monsieur Jean-Louis Pieraggi. »

François Grimaldi d’Esdra, chef d’établissement Saint-Paul Ajaccio