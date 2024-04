Requalification de la place et extension du parking du Diamant : le plan de circulation s'adapte au rythme soutenu du chantier Rinnovu di a piazza di u Diamanti è stinzioni di u parcaghju : u pianu di circulazioni scambia sicondu a ivuluzioni di u cantieru



Le projet de requalification complète de la place du Diamant et d’extension de son parking souterrain entre dans une nouvelle phase, qui témoigne de la bonne avancée du chantier confié au groupement piloté par le cabinet Versini Architectes Associés et l’entreprise GTM Sud *.



Fermeture temporaire de l’avenue de Paris, réouverture de la rue Général Fiorella, quelques modifications de circulation sont à prendre en compte.



Après trois mois de travaux de surface, qui se sont concentrés sur l’emprise de la place du Diamant, les premières opérations en lien avec l’extension du parking vont débuter. Ce qui conduit la Ville d’Ajaccio à modifier le plan de circulation du secteur, en particulier au niveau de l’avenue de Paris et de la rue Général Fiorella (voir plan ci-dessous).

AVENUE DE PARIS : C’est dans le but de permettre aux travaux de conserver la dynamique soutenue qui est la leur et de réduire la durée des nuisances qu’ils génèrent, que l’avenue de Paris va être intégrée à la zone d’intervention du chantier à compter du vendredi 26 avril 2024.



Ainsi, de façon temporaire, soit jusqu’à l’automne prochain, la circulation et le stationnement des véhicules y seront interdits.



Bien entendu, les piétons continueront d’y circuler librement. Concernant les ordures ménagères et emballages, deux points de collecte vont être créés de part et d’autre de la zone neutralisée de l’avenue de Paris **.



Les commerçants implantés le long de cette avenue ont été préalablement informés de cette situation par le 1er adjoint au maire d’Ajaccio, Alexandre Farina, et les services de la Ville, qui ont pris soin de les rencontrer. Pour assurer à ces commerçants les approvisionnements nécessaires à leur activité durant cette période, une aire de livraison est aménagée à leur attention, à proximité immédiate, le long du cours Napoléon (au droit du bar Conca d’Oru).

RUE GÉNÉRAL FIORELLA : De manière concomitante, et dans le but de faciliter la circulation des riverains du quartier comme celle de la navette qui assure la liaison haute fréquence entre le parking de la Miséricorde et le centre-ville, la rue Général Fiorella est rouverte à la circulation en sens unique.



Cette réouverture s’est faite en coordination avec les services de la préfecture et de la police, du fait de la présence du commissariat.



On notera que la navette qui dessert la Miséricorde empruntera désormais la rue Fiorella, ce qui raccourcit son trajet jusqu’au parking municipal.

PAR AILLEURS : la circulation s’effectue normalement, en double sens, le long de la rue Eugène Macchini.



C’est désormais cette artère qui sera empruntée, dans les deux sens, par les bus du réseau Muvistrada qui passaient jusque-là par l’avenue de Paris (plus d’informations à venir sur le site internet



Le terminus des bus qui se trouvait devant la cité scolaire Fesch, avenue Ramaroni, est déplacé sur le boulevard Pascal Rossini, au niveau du gymnase. Ce changement permet notamment de proposer de nouvelles places de stationnement le long de l’avenue Ramaroni.

Enfin, dans le but de favoriser le stationnement et l'attractivité du centre-ville d'Ajaccio, le parking municipal de la Miséricorde continue d'accroître sa capacité d'accueil. Une évolution à prendre en compte dans le contexte de travaux sur et autour de la place du Diamant. De 328 places à l'heure actuelle, le parking de la Miséricorde va prochainement proposer 70 stationnements supplémentaires au niveau de la crèche implantée sur le site.

