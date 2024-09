Rentrée scolaire 2024-2025, une rentrée sous le signe de la réussite scolaire Entre joie, cris, et parfois larmes, les petits Ajacciens ont fait leur rentrée ce mardi 3 septembre. 3787 enfants étaient attendus pour l’occasion dans les 30 établissements de la ville (16 maternelles et 14 élémentaires). Parmi eux, 826 enfants sont inscrits en école maternelle et 1534 en élémentaire.



A cette occasion, le Maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, et ses adjointes aux affaires scolaires, Rose-Marie Ottavy, et à la petite enfance, Annie Costa, sont allés à la rencontre des équipes de l’école maternelle et de la crèche Jean Moulin, dans le quartier de Bodiccione.



Ces établissements sont situés dans le nouveau quartier Nord Rocade, qui a été depuis peu intégré au contrat de ville.



A la maternelle, une des deux classes de grande section a bénéficié cette année d’un dédoublement de ses effectifs, un dispositif piloté par l’Éducation Nationale dans l’objectif de lutter contre l’échec scolaire.



Le Maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, et son adjointe aux affaires scolaires, Rose-Marie Ottavy, accompagnés des directions de la vie scolaire et des services techniques de la Ville, sont allés à la rencontre du personnel encadrant et des enfants de l’école maternelle Jean Moulin de Boddiccione à l’occasion de la rentrée des trois classes de grandes sections. Ils étaient accompagnés du DASEN, Jean-Dominique Poggioli.



L’adjointe aux affaires scolaires, Rose-Marie Ottavy, en a profité pour rappeler la philosophie qui anime l’action municipale dans les écoles : « La Ville continue de poursuivre ses efforts pour apporter un confort éducatif et matériel aux enfants. Toute l’année, elle travaille en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale, et reste à l’écoute de ses partenaires éducatifs. Avec Monsieur le maire, nous restons très attentifs au bien-être des enfants dans le cadre scolaire pour favoriser leur réussite à l’école de la République ».



Durant leur visite de terrain, ils ont pu apprécier la poursuite du dispositif « 100% réussite » lancé par le gouvernement et l’Éducation Nationale à l’attention des écoles classées en REP (réseaux d’éducation prioritaire). Il consiste à dédoubler les classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1, là où les apprentissages fondamentaux s’acquiert, pour encourager la réussite scolaire des publics les plus défavorisés. L’objectif est de créer des classes de 10 à 12 élèves en moyenne, sachant qu’une classe classique n’accueille pas plus de 24 élèves.



A cet égard, l’école maternelle de Bodiccione expérimente cette année, au même titre que les écoles de Saint-Jean et de Pietralba, le dédoublement de l’une des deux classes bilingues de grande section de maternelle.

« Sur Ajaccio, aujourd’hui, nous avons installés le dispositif dans toutes les classes REP, CP et CE1. Pour cette rentrée scolaire, nous poursuivons avec les classes de grande section de maternelle », explique le DASEN, Jean-Dominique Poggioli.



Mis en œuvre depuis 2017, la réforme du dédoublement des classes est une obligation pour les établissements des REP.

La mise en place du dédoublement des classes offre un terrain favorable à l’apprentissage des enfants, grâce à une pédagogie basée sur l’identification des besoins, un échange important entre les familles et le corps enseignants, et la mise en place d’outils de lecture et de mathématiques. « Avec le recul, des enquêtes d’évaluation nationales nous permettent de voir les résultats de cette politique depuis sa mise en place. Les écarts d’apprentissage entre les publics issus des REP et les autres s’amenuisent. Les évaluations qui portent essentiellement sur la maîtrise du français et des mathématiques nous démontrent un progrès notable des enfants issus de ces classes. Les enseignants sont formés à ce type d’apprentissage car une classe dédoublée implique une pédagogie et une didactique particulière », poursuit-il.



Les classes dédoublées ont nécessité le déploiement d’une soixantaine d’enseignants supplémentaires sur la Corse-du-Sud.

Des activités tout au long de l’année Plus généralement, ce sont en tout 108 enfants répartis en 6 classes standards et bilingues qui sont scolarisés dans cet établissement.



L’école maternelle Jean Moulin a bénéficié par le biais de la caisse des écoles de 4000 € de fournitures scolaires, de 160 € pour le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED) et de 400 € pour l’accueil périscolaire.

Les activités proposées sur le temps de la pause méridienne, financé par la caisse des écoles et la cité éducative, feront leur retour.

A cet égard, les enfants profiteront d’activités sportives comme la gym, le yoga ou la zumba et d’un atelier sur le miel. Ils pourront également s’initier à la création d’un jardin pédagogique avec l’aide du CPIE, ou encore être sensibilisés sur le harcèlement et le danger des écrans.



Par ailleurs, dans le cadre de la finalisation du programme de climatisation des maternelles de la ville, toutes les classes de l’école sont désormais équipée d’un climatiseur.



Pour cette rentrée 2024/2025, la Ville poursuit le dispositif « Petits déjeuners ».

Cette stratégie interministérielle de prévention de lutte contre la précarité a été mise en place en 2018. Les petits déjeuners sont livrés deux fois par semaine dans les écoles maternelles des Jardins de l’Empereur, Andria Fazi et des Salines 6, et une fois par semaine, dans les écoles maternelles de Candia, de Bodiccione (le vendredi), des Cannes et de Pietralba.

20 enfants accueillis dans la crèche du quartier Le maire et son adjointe à la petite enfance, Annie Costa, se sont ensuite retrouvés pour la visite de la crèche U Manganiolu, à proximité de l’école. Les crèches de la ville ont fait leur rentrée ce lundi 2 septembre. Ce fut occasion pour eux de rencontrer sa nouvelle directrice, Mathilde Papini, anciennement directrice adjointe de la crèche des Haras. Elle remplace à ce titre Odette Leca, qui a quitté ses fonctions après 35 ans passés au sein des services de la direction de la petite enfance. Cette dernière vient de prendre la direction du centre social Saint-Jean.



La crèche U Manganiolu accueille 20 enfants et 8 employés.

A l’échelle de la commune, ce sont en tout 356 enfants qui ont fait leur rentrée dans les 8 crèches municipales de la ville. Ils sont encadrés par 130 auxiliaires de petite enfance et assistantes d’accueil petite enfance.

Les chiffres de cette rentrée scolaire ECOLES

1330 enfants sont scolarisés en maternelle et 2457 en élémentaire, soit 3787 enfants répartis entre 30 écoles (16 maternelles et 14 élémentaires).

826 enfants en maternelle et 1534 en élémentaire sont inscrits à la cantine, soit 2360 enfants.

En moyenne, 350 enfants sont inscrits à la garderie du matin et/ou du soir en maternelle et, en moyenne, 600 en élémentaire.

210 agents interviennent dans le temps scolaire, périscolaire et de restauration, dont 112 ATSEM.



CRECHES

356 enfants font leur rentrée dans les 8 crèches municipales de la ville, ils sont encadrés par 130 auxiliaires de petite enfance et assistantes d’accueil petite enfance.



ALSH

Environ 300 enfants en moyenne sont inscrits pour les mercredis de la période A (période de la rentrée aux vacances de la Toussaint) répartis sur les 8 ALSH municipaux et encadrés par 43 animateurs. Pour rappel : les inscriptions doivent être effectuées par période (cf. calendrier des inscriptions).



TARIFS MUNICIPAUX

Les tarifs municipaux de restauration, activités périscolaires et extrascolaires ainsi que le forfait communal ont été ajusté à l’augmentation du coût de la vie, comme le prévoit la délibération de 2017. L’augmentation de l’Indice des Prix à la Consommation est de 2,19%.

Des aides pour les familles les plus fragiles Pour rappel, la Ville d’Ajaccio contribue au financement de la rentrée scolaire des enfants sous la forme de deux aides, versées chaque année par la Caisse des écoles (budget annuel 200 000 euros) :

Une aide versée directement aux familles en difficulté prises en charge par le CIAS, avec le financement d’une cotisation sportive à hauteur de 150 à 200€/enfant et l’achat de vêtements pour un montant de 100€/enfant, soit un montant total pour la rentrée 2024 de 14 000€.

Une aide indirecte, grâce une dotation de 150 000 euros allouée directement aux écoles pour l’achat de fournitures et de matériel scolaires. A ce titre, chaque enseignant définit ses propres besoins en matière de fournitures, papeterie, fichiers scolaires, etc. Ce dispositif soulage les demandes de fournitures faites aux familles. Cette aide représente environ 38€ en moyenne par enfant.

Du côté du Dispositif de réussite éducatif (DRE), les référentes, assistantes sociales affiliées, peuvent aussi accompagner socialement certaines familles lorsque la situation le justifie. A ce titre, pour limiter les frais de la rentrée scolaire, certaines familles peuvent sous condition bénéficier du même dispositif, à savoir un bon de vêture de 100 euros par enfant une fois par an et/ou une aide financière pour faciliter le paiement des licences sportives : 150 euros maximum par enfant, une fois par an. Cette aide a pour objectif d’inciter les familles socialement précaires à inscrire leur enfant à une activité sportive dont les bienfaits ne sont plus à démontrer pour le développement harmonieux d’un enfant.



Au total, ce sont plus de 500 agents de la direction générale adjointe vie scolaire et temps de l’enfant qui travaillent quotidiennement pour accueillir tous les enfants âgés de 3 mois à 11 ans.

Des investissements toujours plus soutenus Cet été, la direction générale des services techniques a œuvré en coulisses pour préparer cette rentrée. Les investissements gardent un rythme soutenu pour le confort des personnels et des enfants. Pour rappel, en tant que bâtiments classés établissement recevant du public (ERP), les écoles répondent à des normes strictes, notamment en matière d’accessibilité et de sécurité. Cette année, ce sont 1 300 000 € qui ont été engagés sur les écoles et les crèches de la ville, dont environ 280 000 € pour les crèches.

Des travaux à hauteur de 922 000 € ont été réalisés durant cette période estivale.



Ainsi, les vacances d’été ont été propices à de nombreuses interventions de gros entretien ou réparations programmées, mais aussi à des interventions individuelles de plus grande ampleur.



S’agissant des crèches, des interventions de réparation mais aussi de travaux programmés au titre du décret « crèches », notamment la création d’oculus au sein des portes ou de petits réagencements ont été entrepris. D’importants travaux de clôture périphérique sont également programmés ce dernier trimestre (pour près de 170 000 €).

Hormis ces travaux de sureté, les travaux les plus conséquents ont concerné les crèches des Haras, Pupunelli et Rundinella, à raison de 20 à 30 000 € investis par établissement.



Concernant les écoles, ce sont un peu plus de 800 000 € qui ont été investis durant l’été dans le parc scolaire de la ville.

Là encore, de très nombreuses réparations ont été réalisées, parfois modestes mais souvent essentielles au bon fonctionnement de certains sites, notamment dans les sanitaires, dont le niveau de dégradation dans certaines écoles a été recensé.

A ce titre, les travaux de climatisation de l’école primaire Pietralba ont été finalisés (130 000 euros) ainsi que la mise en place de nouveaux stores (24 000 euros).

L’important dégâts des eaux survenus dans cette école, durant l’été, à la suite d’une rupture de canalisation au 1er niveau, a nécessité une intervention d’urgence (remplacement de portes de cloisonnement et grattage des revêtements). Des interventions complémentaires seront programmées lors des vacances de la Toussaint.

Le dédoublement de classes à la maternelle Pietralba ont nécessité un investissement de 45 000 €

Les investissements à l’école de Salines 6 se concentrent sur la remise en place d’un brise vue (23 000 €), la réfection du dortoir de la maternelle (13 000 €), mais surtout des travaux de désimperméabilisation de la cour d’école primaire, avec le génie civil associé, pour environ 250 000 €.

Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre de l’opération, Une cour, un arbre, et qui permettront d’y installer de nouvelles plantations à l’automne 2024 (au même titre que l’école Danielle Casanova dont les revêtements ont été réalisés à l’été 2023).

A l’école Sampiero, les travaux de climatisation ont été réalisés partiellement pour un total investi de 210 000 €.

Des travaux de clôture à l’école Andria Fazi ont été réalisés et sont à finaliser au niveau du city stade, suite à incident (6500 € réalisés – 24 000 € programmés).

L’école Forcioli Conti, quant à elle, a bénéficié de travaux de génie civil extérieur (notamment relevage des eaux pluviales) pour un budget de 30 000 €.

Enfin, à l’école du Loretto, divers travaux ont été entrepris, notamment le logement du gardien particulièrement vétuste, pour un montant de 75 000 €)

La rénovation thermique des écoles des Cannes et des Salines devrait être entreprise très prochainement après la finalisation des études en cours

