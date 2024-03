Rallye du Pays Ajaccien Retour du rallye national di u paese aiaccinu les 8, 9 et 10 mars 2024 par l'ASA CORSICA.





Il est divisé en 3 étapes et 5 sections.

Il comportant 8 épreuves spéciales d’une longueur totale de 80.700 Km.

Les épreuves spéciales sont les suivantes :



Vendredi 8 mars 2024 :1ère étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 3.870 Kms ES 1: CAPO 3.120 Kms

ES 2 : IMPERIALE 0.750 Kms

Samedi 9 mars 2024 : 2ème étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 34.220 Kms ES 3/4 : SARROLA 17.110 KmsX2

Dimanche 10 mars 2024 : 3ème étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 43.360 Kms ES 5/7: VALLE DI MEZZANA 8,730 KmsX2

ES 6/8: CUTTOLI / PERI 12.950 KmsX2

Le RALLYE NATIONAL DI U PAESE AIACCINU (CPEA) compte pour :

La Coupe de France des Rallyes Coefficient 3.

Le Championnat des Rallyes de la Ligue du Sport Automobile Corse.

Programme Départ de la 1ère Étape PLACE MIOT- AJACCIO :



Vendredi 8 mars 2024 à 20h00 pour le 1er Moderne



Arrivée de la 1ère Étape PLACE MIOT- AJACCIO vendredi 8 mars 2024 à 21 h 46



Affichage des résultats provisoires de la 1ère Étape et des heures et ordres de départ de la 2ème Étape SUR LCCHRONO

Et par sms samedi 9 mars 2024 à 06h00



Départ de la 2ème Étape Place MIOT- AJACCIO samedi 9 mars 2024 à 9 h 00 pour le 1er VHC



Arrivée de la 2ème Étape Place MIOT- AJACCIO samedi 9 mars 2024 à 14 h 31



Affichage des résultats provisoires de la 2ère Étape et des heures et ordres de départ de la 3ème Étape Place MIOT- AJACCIO

samedi 9 mars 2024 à 19 h 00



Départ de la 3ème Étape Place MIOT- AJACCIO Dimanche 10 mars 2024 à 07 h 00 pour le 1er Moderne



Arrivée de la 3ème Étape Place du DIAMANT- AJACCIO Dimanche 10 mars 2024 A 13 h 22



Vérifications techniques finales GARAGE DLMC SARROLA dimanche 10 mars 2024



Publication des résultats provisoires du Rallye SUR LCCHRONO dimanche 10 mars 2024 30 minutes après l’arrivée du dernier concurrent en Parc Fermé



Remise des prix PODIUM Place MIOT- AJACCIO dimanche 10 mars 2024

Spéciale en centre-ville en vidéo



Circulation et stationnement A l'occasion de la spéciale "Ville impériale" en centre-ville, la circulation et le stationnement seront règlementés :



A compter du 08 mars 2024 et ce jusqu’à la fin du rallye à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :



La circulation est interdite, le 08 mars 2024 à partir de 20h30 et ce jusqu’à la fin de la spéciale, dans les voies ci-après :



- Boulevard Sampiero (portion comprise entre la rue Frediani et le rond-point de la gare)

- Avenue Jean-Jérôme Levie

- Parking de la Gare

- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Comte Bacciochi et l’avenue Colonel Colonna D’Ornano)

- Quai l’Herminier (portion comprise entre la voie reliant le boulevard Roi Jérome et le Bd Sampiero)

- Voie reliant le boulevard du Roi Jérôme et le Quai l’Herminier

- Avenue Beverini Vico (portion comprise rue Michel Bozzi et le Cours Napoléon)

- Rue Sainte Lucie (portion comprise entre la rue Michel Bozzi et le Cours Napoléon)

- Chemin de la Pietrina (portion comprise entre le boulevard Masseria et le Cours Napoléon)



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :



- Les véhicules voulant emprunter le boulevard Sampiero sont déviés vers le boulevard du Roi Jérôme

- Les véhicules voulant emprunter la voie reliant le Quai l’Herminier sont déviés vers le boulevard du Roi Jérôme

- Les véhicules voulant emprunter le rond-point de la Gare sont déviés vers le boulevard Charles Bonaparte

- Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon, direction centre-ville, sont déviés vers l’avenue Colonel Colonna d’Ornano

- Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon, direction sortie de ville, sont déviés vers la rue louis Frediani

- Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon, direction sortie de ville, sont déviés vers la rue Sergent Casalonga

- Les véhicules circulant sur l'avenue Beverini Vico sont déviés vers la rue Michel Bozzi

- Les véhicules voulant emprunter la rue Sainte-Lucie sont déviés vers la rue Michel Bozzi

- Les véhicules circulant sur le chemin de la Pietrina sont déviés vers le boulevard Masseria.



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, 08 mars 2024 à partir de 06h00 et ce jusqu'à la fin du rallye, à l'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Boulevard Sampiero (portion comprise entre la rue Frediani et le rond-point de la gare)



- Avenue Jean-Jérôme Levie (de part et d'autre de la chaussée)



- Parking de la Gare (dans sa totalité)



- Parking de la place Abbatucci (motos)



- Rue sainte Lucie (portion comprise entre la rue Michel Bozzi et le cours Napoléon)



- Avenue Beverini (portion comprise entre le cours Napoléon et la rue Michel Bozzi)



- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Comte Bacciochi et l'avenue Colonel Colonna D'Omano)

- Quai l'Herminier (portion comprise entre la voie de reliant le bd Roi Jérôme te le Bd Sampiero)



Dès lors que l'organisation du rallye le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l'absence d'activité.







2024-VOIRIE-0178 A-C VILLE (1.26 Mo)



Retrouvez plus d'informations sur le site de L'ASA CORSICA

