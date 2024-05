Quartiers Numériques du 21 au 25 mai 2024 Cette année, Quartiers Numériques Ajaccio fête ses 10 ans du 21 au 25 mai 2024.



10 années d’existence, de partenariats, d’aventures communes et de partages avec les citoyens, 10 années qui ont vu la manifestation grandir, s’enrichir d’expériences et de réussites.



Organisé par la Ville d’Ajaccio et l’association émaho, l’événement se décline désormais sur 5 jours et propose des ateliers ludiques et créatifs, des conférences interactives sur les nouveaux enjeux du digital et une grande kermesse pour s’émerveiller de toutes les facettes de la culture numérique.



La programmation s’est bien étoffée en 10 ans, mais l’ADN reste le même : s’adresser à un large public et favoriser la mixité géographique et sociale au sein des actions.



Centre-ville et quartiers prioritaires, jeunes et adultes, avertis et novices, tous ensemble rassemblés sur la même ligne directrice : l’inclusion et la médiation numérique.







Au programme



