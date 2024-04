Présentation du projet de centrale photovoltaïque à Saint-Antoine Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, la Ville d’Ajaccio a lancé début 2023 un Appel à Manifestation d’Intérêt afin de réhabiliter les sites dégradés du vallon de Saint-Antoine via le développement d’un projet de centrale solaire.



Participez à l’exposition sur le projet qui aura lieu du 29 avril au 13 mai 2024 dans le hall de l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouverture de la mairie.



L’équipe projet d’EDF Renouvelables sera présente les lundi 29 avril (de 16h à 20h) et mardi 30 avril (de 16h à 19h) dans les locaux de la Direction générale des services techniques de la Ville d’Ajaccio (6 Bd Lantivy).



L’occasion de vous informer, poser vos questions et partager vos remarques.









Le projet de centrale photovoltaïque au Vallon de Saint-Antoine renvoie à des enjeux forts pour le territoire ajaccien :



• Sécuriser son alimentation énergétique,

• Réduire et maîtriser la demande énergétique locale,

• Développer la production locale d’électricité à partir des énergies renouvelables, en exploitant le fort potentiel d’énergie d’origine solaire.



Pour rappel, pour la filière du photovoltaïque, le projet de révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la Corse table, à l’horizon 2028, sur une augmentation de 270 MW installés par rapport à 2018.



Le secteur d’étude du projet est constitué de :



• L’ex-Centre d’enfouissement technique (CET) de Saint-Antoine, dit « Saint-Antoine 1 ».

• L’ancienne plateforme de stockage de déchets inertes / stockage temporaire de balles de déchets, dit « Saint-Antoine 2 ».

• « L'ex- carrière » situé au col de Saint-Antoine, dit « site de Pompeani ».

Favoriser l'insertion du projet dans son environnement L’implantation du projet se veut respectueuse des éléments patrimoniaux alentours et des activités qui s’y déroulent, à savoir l’ancienne bâtisse, dite « Maison de Napoléon », ainsi que la chapelle de Saint-Antoine du Mont.



La conception du parc solaire s'accompagne de différentes mesures afin de préserver le milieu naturel existant. Ainsi, les études écologiques, en cours de finalisation, vont permettre d’éviter les zones présentant le plus d’enjeux, en vue d’assurer la préservation des zones sensibles (préservation de zones humides et de stations de flore protégée, maintien d’habitats favorables pour les espèces locales, etc.).



Le projet fait actuellement l’objet d’études techniques, environnementales et paysagères avec l’appui de cabinets experts indépendants, et d'une démarche d'information et de dialogue avec les acteurs locaux : élus, associations locales, habitants et services de l’État afin de construire un projet adapté, conforme aux ambitions du territoire et cohérent au regard des spécificités du secteur.



Par ailleurs, dans le but d’entretenir les sites et les espaces verts tout en répondant aux enjeux de développement durable, EDF Renouvelables France peut proposer la mise en place d’éco pastoralisme. Cette mesure sera étudiée dans le cadre du projet (hors CET).

LE PROJET EN CHIFFRES

La centrale photovoltaïque du vallon de Saint-Antoine, c’est…



Du 29 avril au 13 mai 2024, EDF Renouvelables est à votre écoute : Pour poser vos questions et faire part de vos remarques, écrire à projetsolaire.st-antoine@edf-re.fr



Retrouvez plus d'informations en téléchargeant la plaquette ci-dessous. Ajaccio_Panneau projet PV_150x200.pdf (3.29 Mo)



