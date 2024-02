Pourquoi le Pays ajaccien doit-il devenir une métropole ?

Au niveau mondial et européen, la métropolisation se trouve aujourd'hui au cœur du débat public, avec en toile de fond les effets de la mondialisation.



La métropole est avant tout un ensemble urbain de grande importance qui exerce des fonctions de commandement, d’organisation et d’impulsion sur une région. Elle anime un système urbain plus ou moins complexe à la hiérarchisation emboîtée.



Les 10 plus grandes régions urbaines réalisent 40% de la croissance et produisent 70 à 80% des technologies. Les métropoles accueillent la majorité des créations d’emplois et sont plus résistantes aux crises économiques.



Pour résumer, la métropole est une ville où se concentrent les pouvoirs : économique, politique et culturel.



L’Europe se trouve dans un processus de métropolisation (agglomérations urbaines).

Il est de plus en plus fréquent que les agglomérations urbaines et les capitales soient soumises à des régimes spécifiques (Slovénie, République tchèque, France, Espagne, Hongrie, Lettonie…), qui leur permettent de faire face à leurs besoins spécifiques en matière de prestations de services et de capacité à les offrir de manière pleine et entière (autonome).



La dévolution de compétences permet la redéfinition des compétences locales en fonction des besoins qui ne sont pas les mêmes selon les tailles des communes.



Au niveau européen, si l’intégration européenne a entraîné un renforcement du niveau régional, la réalité a conduit, dans plus d’un pays, à un débat sur le dimensionnement de l’espace local en raison des limites territoriales, financières et démographiques (intercommunalités/métropolisation, etc.).



Les agglomérations urbaines européennes disposent de domaines de compétences particuliers - correspondant à des changements économiques et sociaux décrits par des études d’aménagement du territoire, dans la mesure où les « régions (territoires) économiques urbaines » ne correspondent pas aux frontières administratives mais aux bassins d’emploi.





L’Agglomération ajaccienne s’inscrit dans le mouvement métropolitain précité.



Au regard de ces éléments, se pose la question de la pertinence de la transformation de l’EPCI du Pays Ajaccien en Métropole ajaccienne ou en entité institutionnelle autonome (réellement décentralisée).



Certes, l’ensemble de population est sans commune mesure avec les critères actuellement imposés par le droit commun, mais Ajaccio, ville capitale, et son agglomération de près de 100.000 habitants représentent près du tiers de la population de la région insulaire.



Une métropole (dérivé du bas latin Metropolis « capitale d'une province » , lui-même lié au grec ancien Mētrópolis, « ville-mère » ) est la ville principale d'une région géographique ou d'un pays. Du fait de sa population importante et de ses activités économiques et culturelles, elle permet d'exercer des fonctions organisationnelles sur l'ensemble de la région dans laquelle elle est implantée.



Plus qu’une aire urbaine d’une certaine taille, la Métropole réunit différentes fonctions qui peuvent être synthétisées autour de 4 items :

La densité, la diversité et la diversification des populations et des activités,

Les réseaux,

La puissance et l’attractivité,

L’irréversibilité : à la différence de la Ville, la Métropole trouve dans sa diversité et sa puissance les éléments lui permettant de répondre aux diverses exigences de son développement et aux contraintes que celui-ci lui impose.



La Métropole est donc plus qu’une agglomération ; elle est une forme spécifique d’aire urbaine, dont l’identification dépasse le seul critère démographique.



La loi retient en ce sens deux critères d’identification de la Métropole : la population et le projet métropolitain.



Le second critère retenu par le législateur est la création et même la consécration d’un « espace de solidarité pour élaborer et conduire (…) un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion ».



C’est principalement, et à son échelle, ce que vivent aujourd’hui la Ville d’Ajaccio et son EPCI, la Communauté d’agglomération du pays ajaccien. Quant au critère de la population, celui-ci peut s’évaluer de manière absolue ou relative (voir infra).



La Métropole permet de concentrer, à un même niveau local, l’exercice de compétences structurantes, qu’elles soient communales, départementales ou régionales, afin d’éviter la fragmentation des intérêts sur le territoire métropolitain.



Le régime fiscal et financier des métropoles de droit commun est largement analogue à celui des communautés urbaines et c’est notamment sur ce point qu’il conviendrait d’être particulièrement innovant dans la poursuite d’un processus de métropolisation pour l’agglomération ajaccienne.





La Métropolisation d’Ajaccio, une logique liée au statut de capitale régionale.



La commune d’Ajaccio (74.848 habitants) est la plus peuplée de l’île. Elle est la capitale régionale de la Corse et la ville-centre de la Communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA). Ainsi, son aire d’attraction regroupe un tiers de la population régionale.



Sur le long terme, la population est passée de 43.438 habitants en 1968 à 72.647 habitants en 2020, soit une évolution de 67 % sur une période de 52 ans .



Si l'on poursuit de façon linéaire la tendance de l'évolution de la population d'Ajaccio sur la base du taux d'évolution moyen annuel récent (2014-2020), le nombre d'habitants d'Ajaccio au 1er janvier 2030 serait de 79.453 habitants, soit une hausse de 7.600 habitants (10 %).



Ainsi, aujourd’hui, Ajaccio - capitale régionale et son territoire périphérique concentre non seulement une population active importante (puisqu’elle est le premier bassin d’emploi) mais également toutes les autres problématiques qui sont liées au fort développement urbain : difficulté de circulation, gestion de la précarité et de la pauvreté, scolarisation, tranquillité et sécurité, mais aussi alimentation énergétique du territoire, équipements et infrastructures publiques qu’il convient d’adapter sans cesse pour faire face à l’accroissement de la population.



En ce sens, Ajaccio et son « aire d’influence » représentent à l’échelle de la Corse, bien entendu, les problématiques que le législateur a souhaité résoudre par la mise en place des métropoles.



Avec le poids de ses habitants, le grand Ajaccio s’affirme donc comme le premier territoire de Corse. Cette dimension lui confère un poids certain pour peser sur la croissance régionale.



Il convient de mesurer le poids de la Ville et de son territoire sur l’ensemble du territoire insulaire pour se rendre compte de l’impérieuse nécessité de traiter différemment le sort du pays ajaccien au regard des autres territoires de l’île.





Au niveau du poids de la Ville dans l’ensemble régional :



VILLE Habitants Part dans la région



Bordeaux 266.887 (4,36%)

Brest 139.456 (4,18 %)

Clermont-Ferrand 61.852 (0,77 %)

Grenoble 158.240 (1,97 %)

Montpellier 311.835 (6,16 %)

Toulon 81.506 (1,61 %)

Nice 346.376 (6,84 %)

Strasbourg 298.492 (15,79 %)

Ajaccio : 74.848 (21,3 %)



Au niveau du poids de l’agglomération dans l’ensemble régional, quelques comparaisons :



MÉTROPOLE Population Part dans l’ensemble régional



Nice-Côte d’Azur 558.768 (10,99 %)

Bordeaux 830.284 (13,41 %)

Brest 215.366 (6,46 %)

Grenoble 454.541 (5,66 %)

Montpellier 505.973 (10 %)

Pays Ajaccien 89.483 (25,47 %)



Parallèlement à cette comparaison, il convient aussi de relever que des dispositions dérogatoires ont manifestement été appliquées puisque, si le seuil de population pour créer une métropole est de 400.000 habitants, on notera que toutes les métropoles n’ont pas atteint ce chiffre. On citera notamment :



Clermont Auvergne Métropole 302.146 habitants

Tours Métropole Val de Loire 301.900 habitants

Orléans Métropole 294.086 habitants

Métropole du Grand Nancy 262.121 habitants

Dijon Métropole 260.376 habitants

Metz Métropole 228 793 habitants

Brest Métropole 215.367 habitants

Le grand Ajaccio nécessite à la fois une reconnaissance de son rôle de locomotive régionale, mais aussi la consécration du nécessaire traitement différencié que lui confère sa situation actuelle.



Un traitement différencié par les ressources et les moyens nécessaires à l’exercice des compétences qui lui sont dévolues et/ou qui devront lui être attribuées à l’aune du principe ou des principes de subsidiarité.



Pour la Corse, on dispose aujourd’hui d’un recul suffisant pour mesurer les conséquences de la fusion des départements avec la Collectivité territoriale de Corse, en 2018, sur de nombreux aspects de la vie des Corses, notamment dans trois domaines : l'action sociale, l'aménagement du territoire et la démocratie locale.





L'action sociale



L'action sociale est une compétence essentielle des départements. En Corse, elle représentait près de 60 % du budget départemental. Elle concerne un large éventail d’attributions, telles que l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale aux personnes âgées, l'aide sociale à l'hébergement, l'insertion sociale et professionnelle…



La concentration des compétences en une seule collectivité a embolisé l’action publique et engendré une nette diminution de la qualité des services et de la couverture territoriale, tout en creusant les inégalités sociales en raison de l’absence de prise en compte des actions du bloc local.





L'aménagement du territoire



L'aménagement du territoire était également une compétence importante des départements. En Corse, elle concerne notamment la construction des infrastructures de transport, principalement les routes, la promotion du tourisme, le développement économique pour partie et le soutien à l’investissement structurel des collectivités et EPCI. Ici encore, cette fusion départements/région a généré une rupture d’égalité en voulant traiter de manière indifférenciée tous les territoires, quelle que soit l’importance de leur population, sans prise en compte de la réalité des réalisations et des besoins.



A titre d’exemple, la seule commune d’Ajaccio a vu ses subventions à l’investissement diminuer du seul fait qu’il a été décidé que le taux de subvention des villes de plus de 50.000 habitants serait réduit à 40%, contre au moins 50% pour les autres strates, alors que le taux de subvention cumulé du département de Corse-du-Sud et de la Collectivité territoriale de Corse atteignait 75% avant la fusion.

Il faut noter ici qu’Ajaccio est la seule commune de Corse concernée par ce taux d’intervention minorée.





La démocratie locale.



Les départements ont constitué pendant longtemps une collectivité de proximité dans les domaines de compétences qui étaient les leurs.



La fusion des départements avec la région a distendu le lien de proximité qui s’était établi depuis plusieurs décennies entre les conseillers départementaux et la population des cantons afférents ; la volonté d’y pallier avec la mise en place de la chambre des territoires n’a pas permis de corriger cette situation.



Les agglomérations, et plus généralement les EPCI administrant les territoires, constituent donc le lien de proximité privilégié, sans pour autant disposer des moyens et des compétences pour répondre aux attentes légitimes des populations concernées, qui ne se sentent plus représentées.



Le processus d’autonomie de l’île en cours ne doit donc pas avoir pour effet de sur-concentrer les pouvoirs normatifs et financiers dans les seules mains d’une collectivité unique, renvoyant tous les autres acteurs institutionnels au rang de collectivités d’exécution des politiques régionales ou nationales.



La future organisation politique et administrative de la Corse, dans le cadre du projet d’autonomie de l’île, doit donc tirer les conséquences organisationnelles de la Loi NOTRe, des principes constitutionnels d’autonomie financière et de libre administration, et engager ainsi une véritable réflexion de fond sur l’organisation territoriale de la Corse.



Ceci signifie certainement une redéfinition du diptyque décentralisation / déconcentration du pouvoir régional et une replanification des compétences au profit des intercommunalités, qui sont les seules à pallier véritablement la disparition des institutions départementales, à la condition toutefois qu’elles disposent des compétences et des moyens financiers.



C’est dans ce cadre que la proposition d’instaurer une Métropole pour le premier ensemble territorial de l’île s’inscrit, au regard notamment de la part de population qu’il regroupe, des problématiques qui y sont liées en termes d’équipements, et de la compensation financière que cela nécessite, surtout eu égard aux financements mobilisés jusqu’alors uniquement par le bloc local ajaccien.