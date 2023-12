Place Foch : La statue du 1er Consul retirée de son socle pour être restaurée

Place Foch : La statue du 1er Consul retirée de son socle pour être restaurée A statula di u prima Cunsuli hè stata cacciata da u so zocculu par essa risturata

Une opération d’envergure a eu lieu ce mercredi 13 décembre sur la place Foch. L’emblématique statue de Bonaparte en habit de consul romain, œuvre en marbre du sculpteur Francesco Massimiliano Laboureur, a été déplacée de son socle pour rejoindre l’ancienne halle aux poissons de l’Hôtel de Ville afin d’y être restaurée. Tandis que la sculpture sera exposée dans le hall de la mairie, un moulage de la sculpture sera ensuite réalisé dans le but de remplacer par une copie sa version originale présente sur la place depuis son inauguration le 5 mai 1850.



Une récente étude mandatée par la Ville d’Ajaccio a, en effet, mis en évidence la nécessité de la mettre en sécurité.







PLUS DE 500 000 EUROS DE TRAVAUX La campagne de restauration de la statuaire ajaccienne lancée en septembre 2023 se poursuit. Depuis quelques semaines, des échafaudages couvrent la statue en marbre de Napoléon en habit de consul romain sans laisser présager l’opération particulière qui se joue en coulisse...



En effet, le vaste chantier qui va débuter consiste à sauver du péril, cet ensemble monumental constitué de la statue en marbre du sculpteur Francesco Massimiliano Laboureur (1767-1831) ainsi que de la Fontaine aux quatre Lions, œuvre en granit que l’on doit à l’architecte Jérôme Maglioli (1812-1885).



Pour ce chantier de grande ampleur, la Ville d’Ajaccio a fait appel à un groupement de restaurateurs de référence habilités par les Musées de France et le Ministère de la Culture, et chapeauté par Hubert Boursier, conservateur-restaurateur de l’Institut National du patrimoine, à qui l’on doit l’étude diagnostic menée sur le monument. Estimé à 507 214 € HT, les travaux de restauration financés par l’État et la Ville d’Ajaccio, avec l’aide de la Fondation de sauvegarde de l’Art français (à laquelle s'ajoutent les mécénats privés d'Allianz et de l'entreprise Firroloni), seront conduits en deux phases. La première phase concerne la restauration de la statue, de son piédestal et de ses lions. Dans un second temps, les deux bassins qui agrémentent la fontaine seront eux-aussi rénovés.

LA STATUE DÉPLACÉE DE SON PIÉDESTAL La statue, située face à la mer, aux prises avec l’air marin, le vent et les déjections d’oiseaux, a subi des dégradations majeures. De même, les jets d’eau de la fontaine ont joué avec le temps un rôle corrosif sur les 4 bas-reliefs et le bas de la statue. A ce titre, il a été mis en exergue, lors de l’étude, « l’état sanitaire préoccupant de l’ensemble sculptural » et notamment de sa statue qui souffre « d’une dissolution des marbres fins et de fissurations » et « d’un piédestal en marbre creux dont les armatures métalliques soutenant la statue sont parvenues à un état de corrosion dangereuses pour sa sécurité ».



La première étape du chantier consiste donc à retirer la statue de son socle pour rejoindre l’ancienne halle aux poissons de l’Hôtel de Ville en vue de sa restauration imminente. Après avoir gratté les joints de scellage, installé des cales, la statue disposée sur un socle de 90 mètres de haut, et d’un poids de 2,5 tonnes a été lestée, mise en sécurité et grutée dans un caisson de transport. « C’est une opération très délicate. La statue est allongée pour pouvoir intégrer son lieu de restauration. À cause de la hauteur des portes, son passage ne peut se faire que couché. Elle sera ensuite redressée pour recevoir les premiers soins » fait remarquer Marie-Laure Mosconi, directrice des patrimoines de la Ville d’Ajaccio.



Une fois installée dans la halle, la statue va être recouverte d’une grande housse de protection où les traitements de microsablages se poursuivront pour épurer la surface du marbre.

Vandalisé en juillet 2008, le timon de gouvernail qui reposait sur un globe dans la main gauche de Bonaparte sera lui aussi restauré et scellé à sa place originelle

UNE COPIE BIENTÔT INSTALLÉE SUR LA PLACE Le choix du matériau opéré à l’époque ainsi que le travail de taille ont révélé que l’œuvre n’est pas adaptée pour une exposition extérieure. En plus de sa restauration, la municipalité a donc privilégié une mise en sécurité de la statue. Elle a choisi de l’exposer dans la cour carrée de l’Hôtel de Ville, à l’abri des intempéries et des autres aléas environnementaux. Elle restera ainsi visible de tous les Ajacciens, mais sans supporter une exposition trop forte qui accélèrerait sa dégradation.



À partir de la mi-janvier, une copie de la statue et de ses quatre piédestaux voués à remplacer les originaux sera exécutée par l’atelier Prométhée en partenariat avec la Réunion des musées nationaux (RMN) Grand Palais, spécialistes dans la copie de sculptures. Ces artisans aux mains d’or officient sur tous les chantiers des grandes institutions françaises, mais aussi à l’international. Une fois réalisé, le moulage de la statue sera envoyé à Paris où l’atelier se chargera de concevoir sa copie. Elle devrait être installée sur la place Foch entre les mois de mars et d’avril 2024.



« Cette restauration s’intègre dans un plan pluriannuel d’investissement autour de la statuaire monumentale ajaccienne. La restauration et la conservation de ces statues suivent un process scientifique rigoureux. La réappropriation du patrimoine de la Ville est non seulement un vecteur de son attractivité mais elle repose aussi sur une stratégie de valorisation du centre historique d’Ajaccio intégrée dans un programme global d’aménagement urbain. Toutes ces statues parlent d’histoire, d’identité de la ville, d’événements particuliers et de personnages méritants, leur conservation est un devoir pour les générations futures » relève Simone Guerrini, adjointe à la Culture et au Patrimoine.



Viendront ensuite la restauration des piédestaux, des 4 lions et les bas de la fontaine. Les lions vont bénéficier de 5 couches de peinture et de protection, avec une réparation de leur museau et du système d’arrosage intérieur. La restauration des deux bassins, leur mise en lumière et la reprise des abords et des espaces verts interviendront au cours de l’année, pour une livraison prévue fin 2024.



Avec les travaux de requalification de la place Foch et sa revégétalisation en cours, ce chantier patrimonial, une fois achevé, redonnera tout son éclat à ce lieu tant apprécié des Ajacciens.



À propos de la statue et de sa fontaine ... Inscrit à l’inventaire Fesch des collections publiques françaises, l’ensemble sculpturale de la place Foch se compose de la statue Bonaparte en habit de consul romain, réalisée en marbre blanc, œuvre de Francesco Massimiliano Laboureur (1767-1831) et de la fontaine aux quatre Lions, réalisée en granit par l’architecte Jérôme Maglioli (1812-1885).



La statue a été réalisée par F.M. Laboureur à Rome avant 1806 avec le soutien de François Cacault, ministre de France à Rome. Cette œuvre présente Napoléon en habit de consul romain, habillé en toge. F. Cacault influencera l’artiste notamment dans le choix des attributs : traité du concordat dans la main gauche, et cassette ronde avec les divers traités à ses pieds. Dans la main droite, le consul tient un timon de gouvernail qui repose sur un globe. Entre sa réalisation et sa mise en place sur la fontaine, cette statue sera acquise par le Cardinal Fesch qui la conserve à Paris. À la mort du Cardinal (13 mai 1839), elle sera déposée chez Madame de la Villette qui respecte le testament de ce dernier et la remet à la Ville d’Ajaccio. La statue est inaugurée à Ajaccio le 5 mai 1850 : elle est placée au milieu de la place Foch face à la mairie sur un socle de 90 cm de haut, à la place de l’arbre de la liberté qui sera déplacé.



En 1855, son transfert au-dessus de la Fontaine est envisagé. C’est à Jérôme Maglioli, architecte de la Ville d’Ajaccio, mais aussi peintre et décorateur, que revient la tâche de dresser les plans du nouveau monument : quatre lions crachant de l'eau seront disposés devant chaque bas-relief ornant le socle. Elle sera déplacée en 1858. Les lions et le bassin sont réalisés postérieurement à mars 1858.



En vidéo : Restauration et copie de la statue de Napoléon en habit de 1er Consul place Foch épisode 1 Premier épisode de notre série consacrée à la restauration et à la copie de la statue de Napoléon en habit de Consul romain située place Foch.



Les explications de Marie-Laure Mattei Mosconi, directrice des patrimoines de la Ville d'Ajaccio.

