Phase finale des travaux de requalification du Cours Napoléon À partir de ce lundi 5 jusqu’au vendredi 9 février, des travaux de rabotage et de réfection d’enrobés, conduits par la Collectivité de Corse, seront réalisés de nuit (de 19h à 6h) dans la section comprise entre l’église Saint Roch et le chemin de la Pietrina.



De ce fait, il ne sera pas possible de stationner ni de circuler sur les deux voies de circulation durant la phase de travaux. Mise en place d'une déviation via le boulevard Sampiero.



Les 5 et 7 février de 19h à 6h entre Monoprix et l’hôtel Kalliste.



Les 6 et 8 février de 19h à 6h entre l’hôtel Kalliste et l’avenue Beverini.





Retrouvez plus d'information dans les arrêtés municipaux en téléchargement. Arrêté Cours Napoléon.pdf (231.88 Ko)

2024-VOIRIE-0136 A-C CORSOVIA COURS NAPOLEON 05.02 AU 09.02.pdf (3.25 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer