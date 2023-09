Papy & Mamie Prudence, on recrute ! La Ville d’Ajaccio recrute des retraités pour participer au dispositif « Papy et Mamie Prudence » pour renforcer la sécurité des entrées et des sorties d’écoles.



Si vous êtes intéressés, prenez contact !



Équipés d’un gilet jaune et d’un sifflet, les « Papy et Mamie Prudence » ont pour mission de sensibiliser les enfants et leur famille aux règles de sécurité et de les aider à traverser en toute quiétude. La sécurisation des abords des écoles fait partie des priorités de la Ville d’Ajaccio qui a mis en place une commission dédiée. Celle-ci est composée de différents services, Proximité, Patrimoine Viaire, Vie Scolaire, Police Municipale et Ressources Humaines afin de répondre aux attentes des écoles de la manière la plus efficace.



HORAIRES



Lundi-mardi-jeudi-vendredi

8h15 à 8h45 et de 11h15 à 11h45 / de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45

​CRITÈRES ET CONTACT Les « Papy et Mamie Prudence » sont rattachés fonctionnellement à la Police municipale.

Les critères pour devenir « Papy Mamie Prudence » sont simples : Être retraité(e)

Être âgé(e) de moins de 75 ans

Être apte à exercer une activité professionnelle (Certificat médical à l’appui)

Pour 2 heures par jour, le défraiement est de 257 euros net.



Si vous connaissez des personnes, dans votre entourage, intéressées par ce poste ou si vous l'êtes vous-même, les candidatures sont à adresser par mail à : candidatures@ca-ajaccien.fr

04 95 10 94 92



