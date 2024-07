Ouverture des candidatures pour le marché de Noël 2024

Pour l’organisation du marché de Noël 2024, la Ville a établi une liste des activités souhaitées et a déterminé des critères précis pour chaque thématique. Les candidats devront respecter ces prescriptions lors de la constitution de leur dossier.



La Ville d’Ajaccio souhaite apporter une attention particulière aux métiers de l’artisanat et recherche des exposants proposant : producteurs locaux, artistes, métiers d’art, produits artisanaux en lien avec la période de Noël (cadeaux, décorations de Noël, alimentation liée aux fêtes de fin d'année, etc.)