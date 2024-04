On va en ville : épicerie fine A Brama Demu a parolla à i cumircianti ch'ani fattu a scelta d'apra u so cumerciu in centru cità

La parole est donnée aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi.



Aujourd'hui, allons à la découverte de l'épicerie fine « Brama », rue du passage poggiolo à Ajaccio.



− Quel est le concept du commerce ? C’est une épicerie fine, un concept-store de partage, de convivialité et de dégustation sur place.

Nous sommes ouverts tous les jours de 9h00 à 19h00.

Nous serons ravis de vous accueillir afin de vous conseiller au mieux pour vos achats.

J’ai hâte de retrouver mes anciens clients et d’en rencontrer de nouveaux afin de leur faire découvrir des produits de qualité.

Retrouvez-nous sur instagram @brama_epicerie_fine_ et sur facebook @bramaepiceriefine.

− Pour quelles raisons avez-vous souhaité ouvrir en centre-ville ? On tient particulièrement au centre-ville. Nous sommes très présents depuis plus de 40 ans sur le marché, de par ma belle-famille (famille Targetti). En 2013, nous avons créé, avec mon beau-frère, U Cintu dans le secteur de l’Albert Ier et à Porticcio.

Nous connaissons la clientèle locale et il nous avions à cœur de proposer un nouveau concept. Le passage Poggiolo était pour nous idéal, c’est en effet une rue très passante puisqu’elle relie la place Campinchi à la rue Fesch.

− Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Je fais partie de ceux qui pensent que le centre-ville n’est pas mort. Nous avons perdu des clients à la suite de la création des centres commerciaux en périphérie mais le cœur de ville a un attrait indéniable. Beaucoup évoquent le manque de stationnements mais c’est un faux sujet. Si on veut venir en ville, on trouve une place pour se garer.

De plus, la municipalité a créé le parking de la Miséricorde, ce qui est une très bonne chose. Le futur parking de la galerie Napoléon permettra aussi d’apporter plus de places.

Des efforts sont faits, tels que la réfection des trottoirs ainsi que la végétalisation.

