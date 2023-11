Lumières sur la ville Lumi annant'à a cità

Si Ajaccio brille, si l’ambiance de Noël illumine les rues de la cité impériale, c’est grâce au travail des équipes de la direction de l’éclairage public, à l’œuvre depuis plus de deux mois chaque soir et une partie de la nuit. Reportage sur l'installation en cours des décorations lumineuses.





La fin d’année est une période liée à la lumière. Celle qui revient peu à peu avec les jours qui commencent à rallonger. A l’approche de Noël, la nuit tombe encore précocement et nous incite à illuminer davantage les rues et les intérieurs. Ainsi chaque année, la Ville d’Ajaccio orne les artères et les carrefours de la cité impériale de guirlandes, de décorations lumineuses ou encore de motifs en 3D.



Depuis le mois d’octobre, le service de Marc Cavallaro, directeur de l’éclairage public, s’affaire à illuminer les rues dès la nuit tombée. C’est donc en pleine nuit, sous les coups de 21h00, que les équipes encadrées par Jean-Pascal de Peretti sous le contrôle du chef de service Gabriel Midey, se partagent les quartiers de la ville pour accrocher les décorations, vérifier l’éclairage, réaliser les branchements…

SAPINNETTE. Jeudi dernier, après avoir cumulés les horaires nocturnes, Paul-Antoine Griscelli, apprenti, Nicolas Canetti, saisonnier, et Gilles Sebastia, électricien, se sont de nouveau retrouvés pour poursuivre l’accrochage des sapinettes le long des lampadaires qui bordent le cours Napoléon. La nouvelle décoration qui imite des branches de sapin se fixe autour des mâts des réverbères récemment installés à l’occasion de la modernisation générale de l’éclairage public.



« Avec ce nouveau mobilier, le branchement est relativement plus simple, il y a moins de câbles à tendre, à dérouler et à installer, il est aussi moins énergivore », précise Gilles, titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité qui lui permet de conduire la nacelle élévatrice qu’il dirige habillement, afin de permettre à Paul-Antoine d’accrocher et de brancher les décors. Nicolas, dos calé à la cabine de la camionnette, a la charge de la mise en forme des sapinettes. Pas moins de seize d’entre elles ont été installées en alternant un mât sur deux, sur un total d’une soixantaine déployée en ville.



De nouveaux décors de traverses de rue sur le cours Napoléon



De nouveaux décors transversaux vont également être suspendus pour illuminer le plafond du cours Napoléon. Une dizaine est en cours d'installation depuis ce mercredi soir, des voûtes de rue lumineuses à lumière fixe et animée avec des effets stalactites. L'opération est plus complexe, les nouveaux modèles nécessitent de nouveaux raccords électriques, que les techniciens réalisent depuis la nacelle qui va et vient d'une extrémité à l'autre du câble tendu au-dessus du cours.

PERSONNALISER. A quelques jours de l’ouverture du Marcatu di Natali, c’est sur la place du Diamant qu’une autre équipe s’active. Jean-Pascal de Peretti vient de quitter le cours Napoléon pour s’enquérir de l’avancée de la mission du soir, la dernière intervention sur le site qui va permettre l’installation de la soixantaine de chalets de Noël. Là, sept agents sont à l’œuvre pour réaliser les branchements électriques, installer la sono en haut des totems, des trente-deux projecteurs et déployer les quelque 120 m de guirlandes lumineuses qui orneront le ciel du Marcatu.



Sur la place du Marcatu d'Aiacciu, le sapin de 15 m de haut est animé de nouveaux tableaux graphiques lumineux



Le grand sapin élève ses 15 m de haut comme à l’accoutumée à l’angle de la place avec un nouveau tableau graphique lumineux qui ravira les passants. Cette année en effet, comme d’autres décorations, tels que le rideau qui éclaire la façade commerciale de l’amirauté, le jeu des lumières s’effectuera à distance via un site dédié permettant de contrôler et de personnaliser à l’infini les décors, de choisir les associations de couleurs directement depuis un ordinateur. Il est 1h00 du matin, le ciel est étoilé, les équipes rangent leur matériel, le décor d’ambiance est fin prêt.













