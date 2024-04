Lever de rideau sur le théâtre L’Empire Mercredi 17 avril, le théâtre L’Empire rouvrira ses portes au public à l’occasion d’une inauguration ouverte à tous. Ce nouvel équipement culturel, qui participe à l’attractivité du centre-ville, proposera une programmation essentiellement axée sur la promotion des arts vivants, au fil de laquelle la Ville d’Ajaccio prend une part importante.



40 ans après sa création, le théâtre L’Empire, tel un Phoenix, renaît une nouvelle fois. Salle mythique ouverte pour la première fois en 1958, elle avait déjà connu des travaux en 1984 avant de fermer ses portes au public en 2015.



Une décennie plus tard, le grand théâtre d’Ajaccio entre dans une nouvelle ère après quelques mois de travaux. Fini le cinéma, la nouvelle salle sera essentiellement consacrée au spectacle vivant, à travers une programmation faisant la part belle au théâtre, à la comédie, à la danse et à la musique.



A l’occasion de son inauguration, la municipalité s’est associée à Michel Marti, le directeur de la salle, et aux commerçants du cours Napoléon pour offrir un événement fédérateur et grand public. La population est, en effet, invitée à participer à un grand apéritif musical le mercredi 17 avril, à partir de 19h30, qui sera suivi de visites insolites du lieu.



Dès le lendemain, 18 avril, la première représentation proposée par la Ville d’Ajaccio se jouera à guichets fermés, avec une pièce mise en scène et interprétée par Gérard Jugnot et son fils, Arthur, Le jour du kiwi. Une quarantaine de spectacles au total sont ainsi attendue sur l’année, dont une quinzaine seront estampillés Ville d’Ajaccio.



Entre autres têtes d’affiche, la chanteuse Louane s’y produira le 20 avril, le musicien Feli, le 16 mai, avant une pause estivale consacrée aux galas de danse. Dès la rentrée, le public pourra retrouver un moment d’humour en compagnie du Comte de Bouderbala, le 18 octobre, suivi de l’humoriste Sellig, le 15 novembre, ou encore du théâtre : L’amour chez les autres, avec Jonathan Lambert, le 23 octobre, ou Un chalet à Gstaad, avec Josiane Balasko, le 6 décembre.



Conserver l’esprit du lieu



Ceux qui ont connu L’Empire retrouveront l’esprit des lieux : une décoration à l’inspiration Art déco, avec ses rideaux rouges et ses sièges assortis, sa métallerie, ses dorures, ses luminaires psychédéliques, son double escalier et sa verrière refaite à neuf. Sur les trois loges existantes, totalement rénovées, deux de plus ont été créées, à quoi s’ajoute un espace de 30 m2 situé à l’arrière de la scène. La réhabilitation de la salle a permis de mettre l’accent sur le volet technique et la sécurité : réseaux électriques mis aux normes, tourelles de désenfumage, création de sortie de secours, accessibilité PMR, fosse pour les musiciens, sans oublier un système son et lumière dernier cri. Le tout pour une jauge fixée à 950 places.



Pour Simone Guerrini, adjointe la culture et au patrimoine, ce nouvel outil offre « une salle digne d’une capitale régionale » permettant de compléter l’offre culturelle ajaccienne. « La Ville d’Ajaccio verse à l’Empire une subvention de programmation à hauteur de 170 000 euros. La structure va permettre de diversifier les spectacles proposés par l’espace Diamant puisqu’une partie de la programmation va migrer vers l’Empire grâce à une mise à disposition locative des lieux », souligne l’élue.



Le succès de cette réouverture tient notamment à la réussite du projet partenarial qui s’est noué entre le privé et les pouvoirs publics. Pour la partie investissement, la Collectivité de Corse a financé à hauteur de 50% du montant total des travaux, ce nouveau bijou de la scène ajaccienne.



Programme de la soirée du mercredi 17 avril : 19h30 : Prise de parole des officiels .

. 20h00 : Coupe du ruban suivi d’un apéritif musical .

. 20h15 : Organisation de visites insolites du théâtre pour le public.

Programmation : https://www.empire.corsica/



stationnement et circulation À l'occasion de l'inauguration du théâtre l'Empire, le stationnement ainsi que la circulation seront réglementés :



Pour la journée du 17 avril 2024, exclusivement pendant la plage horaire de 18h30 à la fin de l’évènement, à l'exception de ceux des intervenants, dans la voie ci-après :



- La circulation est interdite sur le cours Napoléon portion comprise entre la rue Frediani et le rue Sergent Casalonga, à l'exception des véhicules de l'entreprise chargée de l'opération, selon le phasage des travaux (Voir plan).



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :



- Les véhicules circulant dans la rue Lorenzo Vero voulant emprunter le cours Napoléon en direction de la place Abbatucci sont déviés sur le cours Napoléon en direction de la Préfecture.



- Les véhicules circulant sur le cours Napoléon en direction de la place Abbatucci sont déviés dans la rue Sergent Casalonga.



- Les véhicules circulant sur le cours Napoléon en direction de la Préfecture sont déviés dans la rue Louis Frediani.



- Les véhicules stationnés dans la zone d'intervention et souhaitant quitter leur stationnement sont dirigés vers la sortie la plus appropriée de la zone.



- Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit à partir de 6h00, de part et d'autre de la rue, portion comprise entre la rue Sebastiani et le n°32 Cours Napoléon, à l'exception de ceux de l'entreprise chargée de l'opération. (Voir plan).



Dès lors que l'organisation du chantier le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l'absence d'activité dans la zone.





Retrouvez plus d'infos dans l'arrêté municipal en téléchargement. 2024-VOIRIE-0470 VILLE INAUGURATION EMPIRE 17.04.pdf (906.13 Ko)



