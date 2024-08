Les tortues marines sous l’œil bienveillant des agents de la Ville Depuis le mois de juin, les agents de la Ville d’Ajaccio et les saisonniers du service Littoral et Espaces Naturels participent à la protection des tortues caouannes, dont la période de ponte bat son plein. Le littoral méditerranéen, notamment les plages ajacciennes, sont un lieu de prédilection pour cette espèce.



Le chant du grillon se fait entendre, alors que le soleil n’est pas encore levé. Il est 6h30, sur l’une des plus belles plages ajacciennes, à Capo di Feno. L’heure idéale pour patrouiller avant l’afflux des vacanciers. Vittoria, Lola, Clara, Alexis, François, Sandro, Dorian et Marco arpentent la plage, les yeux rivés vers le sol humide en quête d’éventuelles traces du passage de tortues marines. La plage est déserte et le sable peut encore laisser apparaître des marques presque identiques à celles que les roues d’un tracteur auraient laissé.



Depuis le mois de juin, le service Littoral et Espaces Naturels de la Ville d’Ajaccio participe activement à la protection des tortues marines, en pleine période de ponte. La municipalité se fait ainsi le relais de l’opération initiée par le Muséum national d’histoire naturelle en partenariat avec le parc A Cupulatta et Cétacés Association Recherche Insulaire (Cari).



La plage du nord d’Ajaccio est un secteur d’observation parfait. L’an passé, Stéphane Biancucci, référent pour le site Natura 20000, a découvert un nid de tortue enfoui dans une banquette de posidonie, où plusieurs dizaines de tortillons ont éclos. La Méditerranée est une zone fortement fréquentée par la tortue caouanne qui vient pondre sur son littoral et s’alimenter. Cette année, une dizaine de tortues a déjà été recensée à Sagone et en Haute-Corse. Dans le secteur du golfe d’Ajaccio, les tournées s’effectuent deux fois par semaine, à Porticcio et à Capo di Feno.



Un réseau de vigies Ce mardi matin, tout en réalisant leur tournée habituel de nettoyage de la plage, les saisonniers profitent de la présence de Charlène Thevenet, référente de l’association Cari et soigneuse animalière à A Cupulatta. Comment identifier les traces laissées par les tortues sur le sable et quel comportement adopter une fois un nid repéré ? La jeune femme dessine des traces sur le sable, plante des batônnets autour de l’imaginaire périmètre de ponte pour le protéger et explique qu’il ne faut surtout pas déranger l’animal, qui peut rapidement être stressé.



« L’objectif est de sensibiliser un large public notamment des personnes qui sont souvent sur la plage et la surveillent », précise la bénévole. Les agents municipaux et les saisonniers participent ainsi pleinement du réseau de vigies assurant la protection des tortues marines. D’autant que la moindre marque de leur passage s’avère précieuse pour l’association Cari, qui la consigne dans sa banque de données. Dans ce cas de figure, Charlène conseille de prendre des photos et de contacter l’association, qui compte déjà une vingtaine de bénévoles formés dont des agents de la Ville d’Ajaccio.



Pour Anne-Christine Turck, cheffe du service Littoral et Espaces Naturels, il était naturel que la Ville d’Ajaccio prenne part à cette opération qui vient compléter ses actions en faveur de la protection de l’environnement. Ces gestes à vocation environnementale venant enrichir l’ensemble des actions conduites par son service, à l’instar du nettoyage des plages, désormais uniquement réalisé de façon manuelle à Ajaccio, pour éviter la pollution et l’érosion du littoral.



Le grand public est invité à participer activement à la protection des tortues caouannes : à l’entrée de la plage de Capo di Feno, sur le panneau municipal dédié au sanctuaire Pelagos et aux diverses informations concernant la baignade, figure un appel à témoin résumant les principaux renseignements et bons gestes à adopter vis-à-vis de cette espèce.



Contact de Cétacés Association Recherche Insulaire (Cari) : Cathy Cesarini au 06.09.38.81.03.





Accueil Envoyer à un ami Imprimer