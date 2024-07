Les collections du Palais Fesch continuent de s’étoffer Trois généreux donateurs participent à enrichir les collections dédiées à la Corse du Musées des Beaux-Arts de la Ville d’Ajaccio. Au programme : dessin à l’encre, aquarelles et sculpture.



La Corse et ses paysages de rêve inspirent depuis longtemps les artistes. C’est ainsi qu’un héritage artistique foisonnant s’est constitué au fil des époques.



Le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts s’emploie chaque année à étoffer ses collections en présentant notamment au public ces œuvres qui témoignent de l’intérêt que suscite notre île.



A ce titre, cinq nouvelles œuvres seront prochainement intégrées dans la collection du département dédié à la Corse grâce à la contribution de trois généreux donateurs.



Parmi celles-ci, un dessin à l’encre et deux aquarelles représentant des paysages de la Corse réalisés par l’artiste française Emilie Charmy (1878-1974), originaire de Saint-Etienne et proche du fauvisme à ses débuts. Ces trois œuvres, données au Palais Fesch par la galerie parisienne Michel Descours, illustrent des paysages corses qu’elle a réalisés entre 1906 et 1910 lors de l’un de ses voyages sur l’île avec son compagnon, le peintre Charles Camoin.



L’autre œuvre est une sculpture représentant le buste d’Annonciade Bonardi, sœur d’un artiste originaire d’Afa, Noël Bonardi, qui a été réalisé en 1963. Cette acquisition constitue une opportunité pour le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts puisque la sculpture est encore peu représentée dans les collections corses. Ce leg relève de l’initiative de Nathalie Cambourakis, la nièce du sculpteur.



Enfin, l’Association des Amis du Palais Fesch a fait don d’une très belle aquarelle intitulée « Vue de la Citadelle de Bastia », réalisée en 1840 par l’artiste anglais William Cowen (1791- 1964), alors en voyage sur l’île pour illustrer une publication dédiée à la Corse.







