Les Nocturnes d’Ajaccio prennent leurs quartiers d’été Du 5 juillet au 24 août prochains, les Nocturnes d’Ajaccio sont de retour. La Ville d’Ajaccio, la Chambre de commerce et d’industrie de Corse, en partenariat avec la Fédération des associations des commerçants du centre-ville d’Ajaccio (FACCA), la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat et l’Office intercommunal de tourisme du pays ajaccien conjuguent leurs efforts pour animer nos soirées d’été dans le centre-ville.



Tous les vendredis soir à partir de 18h, le traditionnel Shopping de nuit revient dans la rue Fesch, accompagné sur la place Foch du village des artisans et des créateurs.



Fort du succès d’affluence rencontré l’an passé, le village des artisans et créateurs accueillera également le public chaque samedi de l’été.





Les ciels de fanions colorés sont de retour dans le cœur d’Ajaccio et avec eux, les rues piétonnes propices à la flânerie et aux soirées d’été animées qui renforcent l’attractivité naturelle du centre-ville.



Cette année, les festivités sont lancées dès ce vendredi 21 juin à 18h sur la place Foch à l’occasion de la fête de la musique : les stands de créateurs et d’artisans font leur retour accompagnés d’une animation musicale assurée toute la soirée sur place par un DJ.



Puis, du 5 juillet au 24 août de 18h à minuit, les Nocturnes d’Ajaccio se déploieront, combinant à la fois une expérience shopping diversifiée, des concerts de rue et des animations pour toute la famille.



Au cœur de l’évènement, les aficionados retrouveront donc, chaque vendredi de l’été, leur Shopping de nuit. Organisé par la Ville d’Ajaccio et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse, en partenariat avec la Fédération des associations des commerçants du centre-ville d’Ajaccio (FACCA) et l’Office intercommunal de tourisme (OIT) du pays ajaccien, ce rendez-vous reste fidèle à sa philosophie initiale : faire vivre une expérience shopping hors des horaires habituels, en bénéficiant de la fraîcheur nocturne. Et en musique !



Comme l’an passé, les stands de créateurs et d’artisans proposés par la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, investiront l’emblématique place Foch récemment embellie grâce à une récente requalification paysagère et à la rénovation de son monument phare, la statue de Bonaparte en habit de 1er Consul et sa Fontaine aux quatre lions.



Nouveauté : les Nocturnes présentes aussi le samedi, place Foch



Cette année, le village de créateurs de la place Foch est à retrouver également tous les samedis soir, de 18h à minuit.



Sur site, on pourra découvrir les produits de 25 exposants issus des métiers d’art et de l’artisanat, déclinés autour de différents univers : céramique, couture, bijoux, accessoires bébé, artisanat argentin, mobilier de décoration, bougies, coutellerie, accessoires de mode, savons ...



Ils seront renouvelés en partie chaque semaine sur la base de la sélection de 70 créateurs et artisans qui a été effectuée pour couvrir l’ensemble de la saison.



En marge de ce marché des savoir-faire, le public pourra profiter de nombreuses animations et de jeux pour enfants : manèges, pêche aux canards, stands de douceurs et de friandises.



Enfin, pour guider les pas des promeneurs et des curieux, des artistes ajacciens distilleront leur musique de la rue Fesch jusqu’à la place Foch, afin de rendre ces soirées d’été encore plus agréables et animées.





Informations pratiques : Shopping de Nuit, chaque vendredi, du 5 juillet au 24 août, de 18 heures à minuit.

Les Nocturnes de la place Foch, chaque vendredi et chaque samedi du 5 juillet au 24 août, de 18 heures à minuit.

Pas de village des artisans et créateurs lors du week-end des 2 et 3 août : la place Foch est investie par le Festival du polar, dont la Ville d’Ajaccio est partenaire.

Les animations sont gratuites. Stationnement : Parking du Palais des Congrès (CCI) à disposition ;

Parking Diamant, ouvert durant les travaux ;

Parking de la Miséricorde (site de l’ancien hôpital), à 5 minutes du centre-ville. Rotation de navettes toutes les 6 minutes vers le centre-ville (arrêt Préfecture) jusqu’à minuit le vendredi et le samedi (horaires d’été).

