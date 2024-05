Les Jeudis Sonores de la Citadelle U festivali "Jazz in Aiacciu" arricchisci a so prugramazioni incù i Ghjovi Sunori di a Citatella annant'à a piazza di a ghinghetta

Le festival enrichit sa programmation d’un prélude printanier et organise au mois de mai, puis de juin, les « Jeudis Sonores de la Citadelle » en partenariat avec la Ville d’Ajaccio sur la place de la ghinghetta.



En ouverture du festival, les 23 et 30 mai puis les 6 et 13 juin, un avant-goût de la fête est offert avec quatre soirées dédiées aux musiques métisses. Des artistes et des groupes de la scène émergente se produiront pour un public privilégié - 350 personnes - dans ce lieu unique de la Citadelle que Jazz in Aiacciu s’apprête à réinvestir.



Des artistes insulaires et un DJ, pour un before corse et un after tout en zénitude, complèteront l’affiche.



L’intrigant Monsieur Mâlâ ouvre le bal le 23 mai, avec son jazz solaire nimbé de rock psyché et de funk.



Le 30 mai, la nomade Siân Pottok nous embarque dans un voyage sonore ethno-électro.



Le 6 juin, place à l’élégant guitariste Louis Matute. Et le 13 juin, la fanfare Lazcar Volcano fera rage, avec sauvagerie et romantisme !





