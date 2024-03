Les Ajacciens s’apprêtent à célébrer leur sainte patronne A Madunnuccia, santa patrona di a cità sarà cilibrata in Aiacciu u 17 è u 18 di marzu in Casa Cumuna è à u Domu.



Dimanche 17 et lundi 18 mars, Ajaccio vivra au rythme d’A Madunnuccia. Comme à l’accoutumée, la municipalité s’associe à cette fête traditionnelle et religieuse qui sera rehaussée, cette année, par la présence de son Excellence Monseigneur Edgar Peña Parra, substitut de la secrétairerie d’État du Vatican.



A Ajaccio, A Madunnuccia est un temps fort de l’année. Il permet à ses habitants de célébrer Notre-Dame de la Miséricorde, qui fut consacrée sainte patronne protectrice de la ville en 1656, à la suite des vœux des Magnifiques Anciens, les édiles municipaux de l’époque.



Alors que la ville est administrée par la République de Gênes, les Ajacciens, par ce geste, espéraient se protéger de l’épidémie de peste qui sévissait alors dans plusieurs régions d'Italie. Leur souhait fut exaucé puisque ce fléau n’atteindra jamais Ajaccio.



En remerciement, une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde fut édifiée dans la cathédrale d’Ajaccio.



Depuis, A Madunnuccia est fêtée avec ferveur, chaque 18 mars, par les Ajacciens autour de rituels qui perdurent depuis plusieurs siècles. Les deux jours de célébrations sont précédés par la neuvaine, qui a débutée le 9 mars. Cette période est ponctuée d’une série de prières, de litanies et de dévotions en l’honneur de la sainte.



Cette année, un concert caritatif se tiendra en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, le samedi 16 mars à 20h30, à l’initiative de l’adjoint au maire, Christophe Mondoloni. A cette occasion, des groupes de chanteurs et musiciens insulaires se produiront dans le but de récolter des fonds pour la rénovation de certaines parties de l’édifice.



Ce rendez-vous culturel s’inscrit dans la continuité de celui proposé par Rose-Marie Ottavy-Sarrola, second prieur de la confrérie des Dames de la Miséricorde et adjointe au maire, et de Paul Mancini, saxophoniste et conseiller municipal délégué à la musique municipale.



Ces derniers ont organisé un premier concert caritatif le 2 février dernier, dont la recette a permis de financer entièrement le nouveau socle en bois de châtaignier de la Madunnuccia. Les Ajacciens pourront le découvrir à l’occasion de ces festivités



Une grand-messe présidée par le numéro 2 du Vatican Dès le 17 mars au soir, la traditionnelle veillée et la procession de nuit, entre la cathédrale et la place Foch, lancera les festivités. A cette occasion, des centaines d’Ajacciens viennent se recueillir devant la niche votive en hommage à la Vierge, où nombre de cierges et de lumignons sont allumés en son honneur. Dans le même temps, la tradition veut que les fenêtres des immeubles et les balcons de la ville s’illuminent…



Les cérémonies religieuses, qui se déroulent en présence de François Bustillo, Cardinal et Evêque de Corse, seront rehaussées par la participation à la grand-messe du 18 mars du numéro 2 du Vatican. Son Excellence Monseigneur Edgar Peña Parra, substitut de la secrétairerie d’État du Vatican, présidera l’office religieux et assistera au renouvellement des vœux des Magnifiques Anciens, prononcés par le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, et ses conseillers municipaux.



A la manière d’un grand ballet, la procession solennelle qui guidera la châsse de la Madunnuccia à travers les rues de la cité, clôturera ce moment de communion.



Le parcours de la procession, qui partira de la rue Forcioli-Conti, a été légèrement modifié à l’initiative de Sébastien Deliperi, récemment nommé conseiller municipal en relation avec les cultes.



Les célébrations d’A Madunnuccia fourniront également l’occasion de recevoir, comme chaque année, une délégation venue de La Maddalena, en Sardaigne, avec qui la Ville d’Ajaccio entretient un jumelage pérenne. Seront présents : M. Valerio Pisano, adjoint au port, M. Andrea Columbano, adjoint à l’urbanisme, et M. Stestilio Amoroso, conseiller municipal.

Programme Dimanche 17 mars

21h00 - Cathédrale d’Ajaccio

Hymne Pontifical, en présence de SE le Cardinal François Bustillo, joué par la musique municipale sur le parvis de la Cathédrale.

Départ de la Cathédrale, procession vers la Place Foch.



22h00 - Place Foch

Veillée et aubade de la musique municipale.



Lundi 18 mars

10h30 - Cathédrale d’Ajaccio

Messe Pontificale présidée par S.Exc. Mgr Edgar Peña Parra, Substitut de la Secrétairerie d’État du Vatican.

Vœux des Magnifiques Anciens, prononcés par M. le Maire et ses conseillers.

Cette année la lecture les vœux des magnifiques anciens seront prononcés au pied du sanctuaire (cœur de la cathédrale).



12h00 - Place Foch

Aubade de la musique municipale suivie d’un vin d’honneur.



16h30 - Cathédrale d’Ajaccio

Procession solennelle.



Trajet : rue Forcioli-Conti, boulevard Danielle Casanova, rue Bonaparte, arrêt Place Foch, rue Fesch, arrêt San Rucchellu, arrêt Piazzetta, Cours Napoléon, Arrêt église Saint-Roch, avenue Antoine Serafini, rue Forcioli-Conti, Cathédrale.



Circulation et stationnement A l'occasion de la cérémonie de procession de la Miséricorde la circulation ainsi que le stationnement seront règlementés :



A compter du vendredi 15 mars 2024 et ce jusqu’au lundi 18 mars 2024, et selon le phasage de la cérémonie :



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, le 15 mars 2023 a partir de 6h00 et ce jusqu’au 19 mars 12h, a l'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre la rue Bonaparte et la rue des Glacis)

- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre la rue Bonaparte et la zone réservée au stationnement « petit train »).



Des lors que l'organisation de la cérémonie le rend possible, le stationnement est rétabli sur les emplacements en absence d’activité sur le site.



A compter du 17 mars 2024 et ce jusqu’au samedi 18 mars 2024, et selon le phasage de la cérémonie.



La circulation est interdite le 17 mars 2024, a partir de 16h00 et ce jusqu’à la fin de la cérémonie, a I'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Avenue Antoine Serafini, sens descendant

- Avenue du 1er Consul, sens descendant,



La circulation sera stoppée, le 17 mars 2024 a partir de 21h00, uniquement pendant le temps de passage des participants, à I'exception de ceux des intervenants de la cérémonie et selon le parcours suivant :



- Parvis de la cathédrale, Rue Forcioli Conti, Rue Notre Dame, Rue Zevaco Maire, Rue Bonaparte arrivée devant la

Madunnuccia .



Des lors que l'organisation de la déambulation le rend possible, la circulation est rétablie en 'absence d’activité sur le site.



La circulation sera stoppée, le 18 mars 2024 à partir de 16h30, uniquement pendant le temps de passage des participants, à l'exception de ceux des intervenants de la cérémonie et selon le parcours suivant :



- Rue Forcioli Conti, Boulevard Danièle Casanova, Rue Bonaparte, Avenue Antoine Sérafini, Rue Cardinal Fesch, Cours Napoléon,

Avenue Eugène Macchini et Rue Forcioli Conti



Dès lors que l’organisation de la déambulation le rend possible, la circulation est rétablie en l'absence d'activité sur le site.



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, du 17 mars 2024 à partir de 6h00 et ce jusqu'au 18 mars 2024 fin de la cérémonie, à l'exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Rue Forcioli Conti (dans sa totalité)



- Rue Bonaparte (dans sa totalité)



- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre le quai de la République et la rue Fesch de part et d'autre de la voie)

- Avenue Antoine Serafini (portion comprise entre la rue Fesch et la rue Bonaparte)



- Avenue Eugène Macchini (portion comprise entre le boulevard Lantivy et la rue Forcioli Conti)



- Rue Sœur Alfonsi (dans sa totalité)



- Rue Cardinal Fesch (portion comprise entre l'avenue Serafini et la rue Etienne Conti)



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement.

2024-VOIRIE-0190 A-C VILLE PROCESSION DE LA MISERICORDE.pdf (1.84 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer