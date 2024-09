Le suicide, parlons-en Ghjurnata intarnaziunali da privena u succidu

Le 3114 est le numéro national de prévention du suicide. Créé en octobre 2021 après la pandémie de COVID-19 par le CHU de Lille, à travers une équipe projet nommée « Pôle nationale » et piloté stratégiquement par la Direction nationale de la Santé (DGS), il s’est déployé aujourd’hui sur tout le territoire français avec l’ouverture de 17 centres de réponse.



Le mois Septembre jaune, marqué par la Journée Internationale de Prévention du Suicide (JIPS) qui a lieu chaque année le 10 septembre est l’occasion de mettre en lumière ce sujet encore tabou dans notre société.



A cette occasion, le centre de réponse de l’hôpital de Castelluccio lance plusieurs actions en Corse pour libérer la parole et communiquer, partager et transmettre des messages de prévention à destination de tous.





En France, 9000 suicides par an ont été recensés soit 25 suicides par jour projetés sur une moyenne de 200 000 tentatives de suicides par an (soit 550 tentatives par jour).

Malgré ces chiffres, qui demeurent toujours trop importants, la mortalité par suicide a néanmoins baissé de 30% depuis les années 2000.



Joignable 24h/24h et 7J/7 en métropole comme sur les outre-mer, 3114 propose un service qui permet d’échanger avec un infirmier ou un psychologue formé à la prévention suicide.



En Corse, 800 appels sont enregistrés par an.



Le suicide reste encore un sujet très sensible. Libérer la parole pour le « démythifier » et parvenir à aider les personnes suicidaires c’est tout le travail des répondants du 3114. « Demander directement si une personne songe au suicide, ce n’est pas lui suggérer l’idée ou un passage à l’acte, mais bien au contraire lui ouvrir la porte à l’expression de sa souffrance ainsi qu’à l’aide qu’elle peut recevoir », expliquent les équipes du 3114.



À QUI S’ADRESSE LE 3114 ? aux personnes en souffrance

à l’entourage inquiet pour un proche ou une personne en détresse

aux personnes endeuillées ou impactées par un suicide

aux professionnels faisant face à une personne en souffrance ou en recherche d’informations sur le suicide et sa prévention

Le programme Lundi 9 septembre :



Stand à l’Hôpital Notre Dame de la Miséricorde à Ajaccio

Horaires : 11h à 18h



Mardi 10 septembre :



Déjeûner au sein du CH de Castelluccio dans les jardins de l’Ascosu, photo aérienne par un drône du logo 3114

Horaires : 12h à 14h



Jeudi 12 septembre :



Stand au sein du Centre Hospitalier de Bastia

Horaires : 11h à 17h



Vendredi 13 septembre :



Stand au sein du centre commerciale Atrium Auchan d’Ajaccio

Horaires : 11h à 15h



Samedi 14 septembre :



Stand lors de la fête des Sports et des Associations Associ in Festa sur la place Miot d’Ajaccio



Horaires : 9h à 18h



