Le point complet sur la rentrée dans les écoles Femu un puntu cumplettu annant'à a riintrata di i scoli in Aiacciu

Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, près de 3 568 enfants étaient attendus ce 5 septembre dans les 31 établissements de la Ville. Cette année, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, accompagné de son adjointe aux affaires scolaires, Rose-Marie Ottavy-Sarrola, s’est rendu à l’école Sampiero pour apporter son soutien aux élèves et échanger avec le personnel enseignant.



L’heure de la rentrée a sonné ! Ce mardi 5 septembre, l’effervescence gagnait les cours d’école de la Ville. Entre joie de retrouver les amis, fierté de changer de classe, crainte et parfois pleurs, ce temps fort de l’année correspond toujours à un moment teinté d’émotions pour les enfants.



Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, la Ville d’Ajaccio garde le cap qu’elle s’est fixée : « L’éducation est au cœur de notre action municipale, nous maintenons nos efforts d’investissements dans les établissements scolaires de la Ville pour assurer le bien-être et le confort des enfants, du personnel et des enseignants mais aussi assurer une équité pour tous », informe Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe aux affaires scolaires.



En tant que bâtiment classé établissement recevant du public (ERP), les écoles répondent à des normes strictes, notamment en matière d’accessibilité et de sécurité. La Ville maintient donc une politique d’investissement active.



Travaux : un fort niveau d'investissement La préservation et la modernisation du patrimoine commun est une priorité pour la Ville d’Ajaccio. En 2023, la Direction générale des services techniques (DGST) a programmé plusieurs campagnes de travaux dans les écoles de la ville à hauteur de 2 250 000 euros. Ces investissements ont été quasi multipliés par trois par rapport à 2022 (850 000 euros).



C’est bien sûr lors de la période estivale que les travaux les plus importants sont exécutés, pour permettre aux enfants et aux personnels de retrouver des établissements plus accueillants à leur arrivée. Mais c’est toute l’année qu’une veille est réalisée afin de programmer les besoins en investissement.



« Nous assurons régulièrement des visites dans les écoles, monsieur le maire et moi-même. Nous allons à la rencontre des personnels pour identifier les besoins de chaque établissement. Ces échanges très constructifs se fondent sur l’écoute pour solutionner sur le terrain les problématiques relevées », explique Rose-Marie Ottavy-Sarrola.

Sûreté, isolation, peinture, maçonnerie, passage en éclairage LED, rénovation des installations électriques, régulation du chauffage, installation de climatiseurs, remplacement de signalétiques sont autant de travaux entrepris par la Direction générale des services techniques de la Ville d’Ajaccio afin d’assurer un bien-être à l’école. Au 31 août, 1 656 417 euros TTC ont été réalisé sur le plan global programmé. D’ici la fin de l’année, il reste 592 901 euros TTC à engager.

Pour des écoles plus sûres Cet été, la DGST a finalisé la dernière phase de son programme de 3 ans destiné à installer dans les écoles de la Ville des alarmes sûreté PPMS. Il s’agit d’un dispositif réglementaire dont l’objectif est « de mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement, en cas de risque majeur ».

Les risques majeurs peuvent être divers : météorologique, technologique ou liés à la malveillance humaine (attentats, enlèvements intrusion …etc). Le dispositif permet, si l’alerte est donnée, d’être directement relié à la police municipale en cas de danger imminent. Il vient compléter les alarmes incendie ou anti-intrusion traditionnelles.



Les établissements concernés cette année par ce programme sont les groupes scolaires Jérôme Santarelli, Jardin de l’Empereur et Salines 6, ainsi que les écoles de Bodiccione, du Parc Berthault et Simone Veil. Montant total : 161 256 euros TTC.

Pour des écoles plus économes en énergie Pour être à la pointe de l’isolation énergétique et favoriser les économies d’énergie dans l’enceinte des établissements scolaires, plusieurs écoles ont bénéficié d’un programme de rénovation global.

Actuellement, les ampoules traditionnelles sont peu à peu remplacées par des technologies LED plus économes en énergie. Sept sites sont concernés : école de Bodiccione, école du Parc Berthault, école Tino Rossi (ex-Résidence des Iles primaire et maternelle), école de Mezzavia primaire et maternelle, école de Pietralba primaire et maternelle, école Sampiero (réfectoire). Le tout pour un montant total de 194 596 euros TTC.



De plus, dix sites ont bénéficié de nouvelles installations centralisées pour réaliser des économies sur le chauffage et la climatisation : écoles maternelles Loretto, Sœur Alphonse, Jérôme Santarelli, Cannes, Danielle Casanova (ex-Saint Jean Castel Vecchio), Salines 6, Tino Rossi (ex-Résidence des Iles), Mezzavia, Annexe Grandval, Jardins de l’Empereur. Montant total : 40 892 euros TTC.



Des panneaux solaires ont également été posés à l’école Salines 6 primaire et maternelle, ainsi qu’à l’école primaire des Cannes pour favoriser l’autonomie énergétique de ces établissements (montant total : 319 301 euros TTC). Dans ces établissements, ces chantiers ont fait l’objet de travaux préalables de remplacement d’étanchéité et d’isolation de toiture pour un coût de 111 515 euros TTC.

Pour des écoles plus fraîches et agréables en été Pour accompagner les problématiques en lien avec le réchauffement climatique, l’un des grands chantiers conduits par la Ville d’Ajaccio dans les écoles concerne l’installation de climatiseurs dans les dix écoles maternelles. Le programme qui s’est déployé cet été sera finalisé durant les prochaines vacances de la Toussaint. Il concerne les écoles maternelles Loretto, Sœur Alphonse, Jérôme Santarelli, Cannes, Danielle Casanova (ex-Saint Jean Castel Vecchio), Salines 6, Tino Rossi (ex-Résidence des Iles), Mezzavia, Annexe Grandval, Jardins de l’Empereur. Soit un investissement 206 809 euros TTC au 31 août.

Certaines écoles ont aussi été équipées de stores (Loretto, écoles des Cannes et de Pietralba).

Une désimperméabilisation des cours a été réalisée dans les établissements Danielle Casanova (ex-Saint Jean Castel Vecchio), Saline 6 et Tino Rossi (ex-Résidence des îles), associée à une végétalisation renforcée qui va permettre d’assurer des îlots de fraîcheur pour les enfants. Enfin, des travaux ont été entrepris dans les écoles Danielle Casanova et Sœur Alphonse pour garantir une meilleure ventilation. Des opérations qui ont mobilisé un investissement de 285 000 euros TTC

Pas d'augmentation du prix des cantines L’inflation et l’augmentation du coût de la vie a un impact important sur le budget des familles. La confédération syndicale des familles a mis en évidence que le budget de rentrée par famille a été réduit de 2,64%. Ces dernières se sont concentrées sur des achats essentiels.

La Ville d’Ajaccio a fait le choix, malgré l’augmentation des matières premières alimentaires, de ne pas faire supporter ce coût sur les tarifs de la cantine. Ces derniers dépendent du quotient familial de la famille, tenant compte des ressources et du nombre de personnes composant le ménage (critère CAF). Mais la variation dépend aussi de l’indice du prix à la consommation (estimation de la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages). Dans le contexte actuel, c’est ce dernier taux qui fait bouger le curseur.

Pour cette rentrée, 1544 enfants scolarisés en école primaire et 810 enfants scolarisés en école maternelle étaient inscrits pour bénéficier de ce service.



Du côté du projet de création d’une grande cuisine centrale, le dossier avance. A ce jour, le marché public a été notifié. La municipalité a choisi ses prestataires et les phases d’étude sont actuellement en cours.

Des aides pour les familles les plus fragiles :

Une aide versée directement aux familles en difficulté prises en charge par le CIAS, avec le financement d’une cotisation sportive à hauteur de 150€/enfant et l’achat de vêtements pour un montant de 100€/enfant , soit un montant total pour la rentrée 2023 de 13 000€.

et , soit un montant total pour la rentrée 2023 de Une aide indirecte, grâce une dotation de 100 000 euros allouée directement aux écoles pour l’achat de fournitures et de matériel scolaires. A ce titre, chaque enseignant définit ses propres besoins en matière de fournitures, papeterie, fichiers scolaires, etc. Ce dispositif soulage les demandes de fournitures faites aux familles. Cette aide représente environ 25€ en moyenne par enfant.

Du côté du Dispositif de réussite éducatif (DRE), les référentes, assistantes sociales affiliées, peuvent aussi accompagnée socialement certaines familles lorsque la situation le justifie. A ce titre, pour limiter les frais de la rentrée scolaire, certaines familles peuvent sous condition bénéficier du même dispositif, à savoir un bon de vêture de 100 euros par enfant une fois par an et/ou une aide financière pour faciliter le paiement des licences sportives : 150 euros maximum par enfant, une fois par an. Cette aide a pour objectif d’inciter les familles socialement précaires à inscrire leur enfant à une activité sportive dont les bienfaits ne sont plus à démontrer pour le développement harmonieux d’un enfant. La Ville d’Ajaccio contribue au financement de la rentrée scolaire des enfants sous la forme de deux aides, versées chaque année par la Caisse des écoles (budget annuel 200 000 euros)les référentes, assistantes sociales affiliées, peuvent aussi accompagnée socialement certaines familles lorsque la situation le justifie. A ce titre, pour limiter les frais de la rentrée scolaire, certaines familles peuvent sous condition bénéficier du même dispositif, à savoir un bon de vêture de 100 euros par enfant une fois par an et/ou une aide financière pour faciliter le paiement des licences sportives : 150 euros maximum par enfant, une fois par an.

Les accueils extra-scolaires Les temps d’accueil périscolaire (accueil du matin de 7h30 à 8h30, pause du midi de 11h30 à 13h30 et accueil du soir de 16h30 à 18h30) sont assurés par 133 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et 94 agents de restauration et d’activités périscolaires en élémentaires.

Pour cette nouvelle année scolaire, le nombre d’élèves inscrits à l’accueil périscolaire du matin est de 283 en maternelle et de 522 en élémentaire et, pour celui du soir, de 384 enfants en maternelle et de 703 en élémentaire.

Dispositif petit déjeuner en maternelle Pour cette rentrée 2023/2024, la Ville poursuit le dispositif « Petits déjeuners ».

Cette stratégie interministérielle de prévention de lutte contre la pauvreté a été mise en place en 2018.

Les petits déjeuners sont livrés deux fois par semaine dans les écoles maternelles des Jardins de l’Empereur, Andria Fazi et des Salines 6 et une fois par semaine dans les écoles de Candia, Bodiccione, Cannes et Pietralba.

Les transports scolaires La Ville participe financièrement, au travers des transports scolaires, aux activités sportives (piscine, voile, activités sportives du Centre du Sport et de la Jeunesse Corse, etc.), culturelles (musée, projections de films jeune public) et éducatives (école et cinéma, Atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain, visite des collèges, concours rallye lecture CM2/6e).

