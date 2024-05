Le mois de l’archéologie : la Corse dans le monde romain, Corsica rumana du 18 mai au 08 juin 2024 U mesi di l'archiulugia : a Corsica ind'u mondu rumanu, Corsica rumana da u 18 di maghju à l'8 di ghjugnu

Du 18 mai au 8 juin 2024, le réseau des médiathèques et des bibliothèques de la Ville d’Ajaccio organise sa 3e édition du mois de l’Archéologie labellisée #JMEurope Joli mois de l’Europe.



Cet événement se compose d’expositions, de conférences et d’ateliers.



Pour cette opération, la Ville d’Ajaccio a pu s’appuyer sur des partenaires chevronnés et engagés :

l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), l’Office de l’environnement de Corse (OEC), la Sorbonne Université, le Laboratoire régional d’Archéologie et l’association Artefact.



Au programme MÉDIATHÈQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR :



Samedi 18 mai : « Une journée dans le monde romain »

Atelier archéologique “ L’art de la mosaïque ” animé par Delphine Martin Rollet du LRA de 14h à 16h à partir de 9 ans

Atelier gratuit sur inscription au 04.95.53.40.40



Conférence d’Emmanuelle Rosso, professeure d’histoire de l’art et d’archéologie du monde romain - Sorbonne Université.

“ Des textes aux témoignages archéologiques : la Corse des empereurs romains ” de 16h30 à 17h30

Public adulte

Conférence gratuite sur inscription au 04.95.53.40.40



Espace multimédia « Micro-Folie » des Jardins de l’Empereur :

Animation Archéo 3D sur tablette : “ Roma in Tabula ”

Visite interactive des monuments historiques de la Rome antique mis au point par le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle de l’Université de Caen de 13h30 à 14h30

Public adulte

Animation gratuite sur inscription au 04.95.53.40.40



“ Explorez les ruines de Pompéi ” en réalité virtuelle de 14h30 à 15h30

À partir de 12 ans -

Animation gratuite sur inscription au 04.95.53.40.40



MÉDIATHÈQUE LES CANNES :

“ Vivre au temps des romains ”

Exposition «Tous Romains « réalisée par l’INRAP en 2023.

Du Samedi 18 mai au Samedi 08 juin



Cycle Cinéma Adulte - Péplum : quand l’Antiquité fait son cinéma !

Les Jeudi 16 mai, 23 mai, 30 mai à 15h00

Tout public



Atelier archéologique “ L’art de l’amphore ” animé par Delphine Martin Rollet du LRA

Samedi 25 Mai de 14h00 à 16h00

À partir de 9 ans

Atelier gratuit sur inscription au 04.95.20.20.30



Atelier archéologique “ L’art de la mosaïque ” animé par Delphine Martin Rollet du LRA Mercredi

Mercredi 29 mai de 14h00 à 16h00

À partir de 9 ans

Atelier gratuit sur inscription au 04.95.20.20.30



Conférence d’Emmanuel Lanoe archéologue à l’Inrap

“ La Marana dans l’Antiquité. État des connaissances sur une colonie romaine en Corse ”

Mardi 4 juin à partir de 17h30

Tout public- entrée libre



Conférence de Bernard Bouisset, professeur honoraire de Lettres classiques

“ Les jeux Olympiques dans l’Antiquité ”, labellisée Olympiade Culturelle

Mercredi 5 juin à partir de 17h30 -

Tout public- entrée libre

Et retrouvez tous les ateliers jeunesse de Johanna gratuits sur inscription au 04.95.20.20.30



MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN :

“ Devenir un archéologue et découvrir les traditions millénaires de la Méditerranée ”

Exposition “ Les étapes de l’archéologique préventive ” réalisée par l’INRAP.

Samedi 18 mai au Samedi 08 juin



Club cinéma jeunesse

Mercredi 22 mai à 14h

Atelier cinéma jeune public animé par une animatrice cinéma : “ la figure de l’archéologue au cinéma ”

À partir de 7 ans - Animation gratuite



Projection des aventures fantastiques d’une apprentie archéologue et de son petit frère.

Mercredi 22, Mercredi 29 mai, et Mercredi 5 juin de 14h30 à 16h30

À partir de 6 ans - Animation gratuite



Club cinéma adulte : “ la figure de l’archéologue au cinéma ”

“ Figure de l’aventurier(e), passionné(e) qui rien n’effraie, l’archéologue fouille des cités oubliées et affronte des dangers digne des monstres mythologiques ! ”

Les jeudi 23, 30 mai et 06 juin de 14h00 à 16h00

Les vendredi 24, 31 mai et 07 juin de 14h00 à 16h00

Tout public - Projection gratuite.

Renseignez-vous au 04.95.10.91.81



Atelier Artefact “ Archéologie et mythologie étrusque et romaine ” animé par Nadia Ameziane-Federzoni archéologue

Mercredi 29 mai de 14h00 à 16h00 / Mercredi 5 juin de 14h00 à 16h00

À partir de 8 ans

Atelier gratuit sur inscription au 04.95.10.91.81



Samedi 25 mai : journée en partenariat l’office de l’environnement de Corse

La trilogie méditerranéenne : Le blé, l’olivier et la vigne



Exposition La trilogie méditerranéenne : Le blé, l’olivier et la vigne réalisée par l’OEC qui propose un parcours dans les îles méditerranéennes, de la Sicile à Chypre en passant par Naxos et Majorque.



Exposition jeunesse De la graine au pain faite par les élèves de l’école d’Olmi Capella



Rencontre/débat avec différents acteurs sur le blé, l’olivier et la vigne (vignerons, U Granu Anticu, agent de l’OEC...) sur l’évolution de cette triade tant agricole qu’alimentaire, et la transformation des pratiques.

De 14h30 à 17h

Tout public - entrée libre



Atelier Atlas d’initiation aux sciences de la botanique : La vigne corse animé par Marion Gumery

De 14h00 à 17h00 à partir de 7 ans

Atelier gratuit sur inscription au 04.95.10.91.81



Retrouvez plus d'informations dans notre communiqué de presse. CP La Corse dans le monde Romain.pdf (2.77 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer