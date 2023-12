Le chalet des associations Natali in Aiacciu est un moment de féérie et un lieu de vie, populaire et accessible à tous.

L’occasion de réunir, en un seul lieu, la plus belle vitrine de la production gourmande et de l’artisanat local… mais pas que !

En effet, comme chaque année, la Ville d’Ajaccio s’emploie à valoriser et soutenir les associations par le biais de la mise à disposition gratuite d’un chalet sur la place du Diamant.





Conjuguer Noël et solidarité à tous les temps



Vous pourrez ainsi, par exemple, laisser des couvertures propres le 2 décembre prochain auprès de l’association « Les Uns Visibles » pour les personnes sans abri, soutenir le Téléthon le 9 en compagnie des équipes du CIAS, déposer des jouets auprès de « l'Ordre Saint-Jean de Jérusalem » qui organise sa collecte le 10 décembre au profit d’associations caritatives, ou encore, acheter des billets de tombola auprès d’Inseme le 23 Décembre…

Ce qui est devenu au fil des années une tradition, permettra ainsi à 24 associations de partager un moment d'écoute et d'échanges autour des valeurs qu'elles défendent au quotidien : aide aux plus fragiles, insertion sociale, soutien aux personnes touchées par la maladie ou le handicap, aide humanitaire, défense des droits humains ou encore cause animale.

Sachez que chaque association présente sur le chalet associatif aura à cœur de vous proposer de belles petites choses à la vente, au bénéfice de leurs actions et/ou projets. Alors, n'hésitez pas à les retrouver sur le chalet N°4 Place de Gaulle, dans le cadre de la 14ème édition de Natali in Aiacciu.



Les associations présentes au marché par date 03 décembre Le Refuge de Caldaniccia

04 décembre L’Association Trisomie 21 Corse

05 décembre Cani di Mare

06 décembre Falepa Corsica Ressourcerie

07 décembre L’Arcu Sole

08 décembre Cap Solidaire

09 décembre Téléthon avec le Centre Intercommunal d’Action Social du Pays Ajaccien

10 décembre L’Ordre Saint Jean de Jérusalem

11 décembre Service d’Accueil de Jour « I FIORI » avec l’IME « Les Moulins Blancs »

12 décembre L’ESAT avec le foyer d’hébergement « CASA TOÏA »

13 décembre La Fraternité du partage

14 décembre L’APF France Handicap

15 décembre L’ACPA

16 décembre L’ordre de Saint Lazare Hospitaliers de Corse

17 décembre L’Association Savannah

18 décembre L’Association de Quartier Pietralba

19 décembre Corse Alzheimer 2A

20 décembre Le GEM Corsica U SCONTRU

21 décembre La Fondation assistance aux animaux

22 décembre Tous pour Chacun

23 décembre L’Association Inseme

24 décembre Les Amis de Saint Erasme

25 décembre Fermeture du Marché de Nöel

26 décembre à définir

27 décembre École de Danse ArTistiC

28 décembre à définir

29 décembre à définir

30 décembre Les Uns Visibles

31 décembre à définir

