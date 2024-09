Le bus Mes tips santé débarque le 9 septembre place Miot

Au programme des quiz, surprises et rencontres sans tabous t'attendent pour en savoir plus sur ta santé.



Découvre "Mes tips santé" sur le compte Instagram "@mes_tips_sante" qui t'aide à gérer ta santé.



Prenez votre santé en main avec "Mon Espace Santé" disponible sur App Store et Google Play et sur monespacesanté.fr



Pour être assuré et informé vous pouvez créer votre compte Ameli afin de faciliter vos démarches de santé, disponible sur App Store et Google Play ou sur le site ameli.fr.