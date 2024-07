Le 14 juillet à Ajaccio Retrouvez le programme des festivités du 14 juillet à Ajaccio.







En journée Programme du défilé traditionnel du 14 juillet depuis le boulevard Pascal Rossini : 11h00 : Salut au drapeau

Remise de décorations

11h30 : Départ du défilé

En soirée 22h30 : traditionnel feu d'artifice tiré depuis le port Tino Rossi.

Circulation et stationnement en journée Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à partir du 11 juillet 2024 à 06h00 et ce jusqu’au 16 juillet à 12h00, à

l’exception de ceux des intervenants, dans la voie ci-après :



- Parking du complexe Pascal Rossini



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à partir du 12 juillet 2024 à 17h00 et ce jusqu’au 15 juillet à 20h00, à

l’exception de ceux des intervenants, dans la voie ci-après :



- Quai des torpilleurs



La circulation est interdite aux véhicules de plus de 3.5 tonnes y compris les bus et cars de tourisme le 14 juillet 2024, à partir

de 09h00 et ce jusqu’à la fin des festivités, à l’exception de ceux des intervenants, dans la voie ci-après :



- Boulevard Pascal Rossini (portion comprise entre le boulevard Madame Mère et l’avenue Eugène Macchini)



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :



- Les véhicules de plus de 3.5 tonnes y compris les bus et cars de tourisme circulant sur le boulevard Albert 1er en direction du boulevard Pascal Rossini seront déviés vers le boulevard Madame Mère.



Pour la matinée du 14 juillet 2024 :



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, le 14 juillet 2024 à partir de 6h00, et ce jusqu’à la fin des festivités, à

l’exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :



- Boulevard Pascal Rossini (portion comprise entre le carrefour à sens giratoire du Lamparo et le boulevard François Salini de part

autre de la chaussée)



- Boulevard Sylvestre Marcaggi (portion comprise entre le Boulevard Pascal Rossini et la rue Prosper Mérimée de part et d’autre

de la chaussée)



- Avenue du Docteur Ramaroni (de part et d’autre de la chaussée).



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, de part et d’autre de la chaussée le 14 juillet 2024 à partir de 06h00 et

ce jusqu’à la fin des festivités, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :



- Boulevard Lantivy

- Boulevard Danièle Casanova

- Rue Forcioli Conti

- Rue Soeur Alfonse



Le stationnement sur l’avenue du Docteur Ramaroni est réservé uniquement aux véhicules suivants :



- Aux véhicules militaires (côté gauche, sens descendant),

- Aux voitures des Grands Invalides de Guerre et tous les véhicules participant au défilé (côté droit sens descendant),

- Aux véhicules des officiels



La circulation est interdite le 14 juillet 2024, à partir de 09h00, uniquement pendant le phasage des festivités, à l’exception de ceux

des intervenants, dans les voies ci-après :



- Boulevard Pascal Rossini

- Boulevard Lantivy (portion comprise entre l’avenue Eugène Macchini et le Boulevard Pascal Rossini)

- Avenue du Docteur Ramaroni

- Rue Gabriel Péri

- Boulevard Sylvestre Marcaggi (portion comprise entre la rue Gabriel Péri et le Boulevard Pascal Rossini)



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :



- Les véhicules circulant sur le boulevard Albert 1er en direction du boulevard Pascal Rossini seront déviés vers le Boulevard

François Salini.



- Les véhicules circulant sur le Cours Grandval seront déviés vers La rue Prosper Mérimée ou vers la rue Rossi



Dès lors que l’organisation de la cérémonie le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l’absence d’activité

Pour la soirée du 14 juillet 2024 : Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, le 14 juillet 2024 à partir de 14h00, à l’exception de ceux de des

intervenants, dans les voies ci-après :



- Avenue Antoine Serafini (de part et d’autre de la chaussée)

- Quai Napoléon

- Quai de la République

- Quai l’Herminier (portion comprise entre le Palais des Congrès et la rue François Corbellini)

- Boulevard Roi Jérôme, de part et d’autre de la chaussée (portion comprise entre l’avenue Antoine Serafini et la rue François

Corbellini)



La circulation est interdite le 14 juillet 2024, à partir de 20h00, uniquement pendant le phasage des festivités, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :



- Boulevard Lantivy

- Boulevard Danièle Casanova

- Avenue Serafini

- Avenue du 1er consul (sens descendant dans sa totalité et sens montant uniquement la portion comprise entre la rue Antoine Serafini et la rue Emmanuel Arene)

- Rue Forcioli Conti

- Rue Soeur Alfonse

- Quai Napoléon

- Quai de la République

- Quai l’Herminier

- Boulevard du Roi Jérôme (portion comprise entre la rue François Corbellini et l’avenue Antoine Serafini)

- Rue Stephanopoli (portion comprise entre la rue Emmanuel Arene et la rue Fesch)

- Rue Cardinal Fesch (portion comprise entre l’entrée de la rue la rue Fesch et la rue Etienne Conti)

- Rue Etienne Conti



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :



- Les véhicules circulant sur le boulevard Pascal Rossini sont déviés vers l’avenue Eugène Macchini.

- Les véhicules circulant sur le boulevard Roi Jérôme sont déviés vers la rue François Corbellini.



Dès lors que l’organisation de la cérémonie le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l’absence d’activité.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement. 2024-VOIRIE-0629 A-C VILLE 14 JUILLET 2024-v6.pdf (1.74 Mo)



