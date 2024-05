La sécurité des élèves plaide pour une fermeture de l'école de Castelluccio A sicurità di i zitelli voli chì a scola di Castellucciu sarressi

Dans le courant de l’année 2023, dans un contexte de renforcement national du Plan Vigipirate, l’attention de la Ville d’Ajaccio a été attirée sur la situation particulière de l’école de Castelluccio.

Cet établissement dont la configuration s’avère totalement atypique à l’échelle de la commune et de l’académie présentait en effet des signes évidents de faiblesse en termes de sûreté et de sécurité, qui ont conduit la municipalité à s’interroger sur son devenir. Et ce au regard des responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis des enfants scolarisés dans les écoles de la commune, mais aussi de ses agents qui y travaillent.







Pour rappel, l’école de Castelluccio accueille 55 élèves de maternelle et d’élémentaire répartis dans trois classes à multiples niveaux. Elle est organisée sur trois sites distincts qui n’appartiennent pas à la Ville d’Ajaccio ; terrain et locaux sont en effet propriétés de l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse (OPH2C) :



• L’école maternelle est hébergée dans une structure préfabriquée (type Algeco), sur un terrain qui accueille aussi la cour de récréation.

• L’école élémentaire est installée au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation.

• Enfin, le réfectoire est situé au rez-de-chaussée d’un autre bâtiment d’habitation.





Du fait de cette configuration, plusieurs facteurs de risque pour les élèves, mais aussi les enseignants et le personnel de l’école, avaient été identifiés d’emblée :



• La sortie des élèves s’effectue directement sur la route qui passe devant les bâtiments. A plusieurs moments de la journée, ils sont contraints de cheminer dans des conditions non-sécurisées le long de cette même route, notamment pour se rendre à la cantine.

• La mise en oeuvre obligatoire des dispositifs anti-intrusion relevant du Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) ne peut être assurée dans le bâtiment d’habitation accueillant les élèves de l’élémentaire. Problème qui se trouve largement amplifié par la présence de baies vitrées donnant directement sur les deux classes.

Face à cette situation, qui ne pouvait rester en l’état, et à la nécessité d’établir un diagnostic partagé, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a souhaité mettre en place un groupe de travail composé de représentants de toutes les parties concernées : parents d’élèves de l’école de Castelluccio, Éducation nationale, Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse (OPH2C), Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud, Police nationale et Ville d’Ajaccio.



Un premier comité de pilotage s’est tenu le 18 décembre 2023. Dans le prolongement de celui-ci, des audits diligentés par la Ville d’Ajaccio ont été réalisés concernant la sécurité incendie, la sûreté de l’établissement et les problématiques de sécurité extérieure. Ces études ont été complétées par une prospective en matière de constructibilité et de solutions d’aménagement dans le secteur. Les résultats de ces travaux ont été présentés aux participants du second comité de pilotage, qui s’est déroulé le 24 mai dernier.

S’il n’existe pas d’importantes réserves en matière de sécurité incendie, le diagnostic « sûreté », conduit par une société de conseil spécialisée, a confirmé les nombreuses faiblesses de chacun des trois sites de l’école, ainsi que celles découlant de leur éparpillement. Il ressort, en particulier, de carences en matière de risques d’intrusion/enlèvement, accrus sensiblement par les nombreux déplacements auxquels les élèves doivent se livrer pour rejoindre leur cour de récréation et le réfectoire. À quoi s’ajoutent des risques de sécurité routière, pour les mêmes raisons, mais aussi du fait de la configuration et de la gestion des lieux (stationnement anarchique…).

Parmi les recommandations émises dans le cadre de ce diagnostic figurent :



• La nécessité d’opérer le regroupement des différentes entités composant le groupe scolaire en un seul et même site.

• Une révision de l’aménagement des abords du groupe scolaire afin de garantir la sécurité des enfants (cheminements piétons, parvis de l’école, stationnement, voirie, etc.), sachant qu’il s’agit d’emprises appartenant à l’OPH2C.



S’agissant du premier point et des capacités de regroupement de l’établissement sur un seul site, l’annulation partielle du PLU d’Ajaccio dans ce secteur, par décision de justice, pour discontinuité d’urbanisme, rend impossible la construction d’un bâtiment rassemblant les différentes installations.



De même, l’implantation de deux structures modulaires (type Algeco) sur une partie du parking adjacent à l’école maternelle – proposition faite par l’OPH2C, propriétaire de la parcelle concernée, pour y recevoir les élèves de l’école élémentaire ne peut être retenue. En effet, s’il existe des dispositions de dispense d’autorisation d’urbanisme pour l’installation de classes

dans des structures modulaires en cas de travaux, celles-ci ne peuvent être qu’à durée limitée (Code de l’urbanisme) et ne sont donc pas applicables dans le cadre d’une installation pérenne.

Par ailleurs, et d’une façon plus générale, l’accueil d’enfants dans des structures modulaires, sur une durée indéterminée, ne correspond ni aux standards, ni à l’ambition que la Ville d’Ajaccio développe en faveur de la modernisation et de l’amélioration du confort dans ses écoles.

Enfin, comme l’OPH2C l’a clairement indiqué lors du comité de pilotage du 24 mai dernier, celui-ci ne dispose pas de locaux qui lui permettrait de regrouper les trois sites scolaires en un seul et unique établissement.



Aussi, en l’absence d’alternative qui permettrait d’assurer la sécurité des enfants accueillis à l’école de Castelluccio, en conformité avec les normes instituées pour les protéger, il apparaît impossible pour la Ville d’Ajaccio de maintenir cet établissement ouvert. C’est dans un esprit de responsabilité et de souci permanent du bien-être des écoliers ajacciens que le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a annoncé cette décision, difficile mais nécessaire, aux représentants des parents d’élèves, lors d’une réunion qui s’est tenue ce mardi 28 mai, à l’Hôtel de Ville. Si la déception des parents concernés est parfaitement compréhensible, rien ne saurait passer avant la sécurité des enfants.

Dans la perspective de la rentrée prochaine, la Ville d’Ajaccio s’engage à accompagner les familles des élèves de Castelluccio de façon personnalisée, afin d’assurer leur inscription dans une autre école de la commune. Sur les 55 enfants qui y sont actuellement scolarisés, 33 bénéficient d’une inscription avec dérogation (26 d’entre eux sont hors secteur et 7 hors commune).



Qu’il s’agisse du devenir des élèves de Castelluccio ou de celui de l’ensemble des élèves accueillis dans les écoles de la commune, la Ville d’Ajaccio réaffirme la place primordiale qu’elle accorde à leur sécurité. Mais aussi l’ambition qu’elle porte en termes d’amélioration des conditions d’accueil et de modernisation des 32 écoles qui maillent son territoire. A ce titre, le dernier groupe scolaire livré dans la commune, l’école Simone Veil inaugurée à la rentrée 2018 dans le quartier des Salines, correspond au modèle vers lequel tend la municipalité.







Plus généralement, l’éducation est au coeur de l’action conduite par la Ville d’Ajaccio, comme en attestent les importants efforts d’investissements (près de 20 M€) et les dépenses de fonctionnement (29 M€) réalisés depuis 2014 au profit des établissements scolaires de la commune pour assurer le bien-être et le confort des enfants, du personnel, ainsi que des enseignants.



On notera également que la Ville d’Ajaccio consacre 18% du budget de sa masse salariale à l’exercice de cette compétence, soit environ 12 M€ par an, à travers 289 agents répartis dans 32 écoles (dont 31 sites périscolaires et restaurants scolaires), un service de restauration scolaire, un service administratif et une caisse des écoles.

