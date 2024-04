La restauration du monument de la place du Diamant a commencé A risturazioni di u munumentu di a piazza di u Diamantu hà principiatu

La campagne de restauration de la statuaire napoléonienne engagée par la Ville d’Ajaccio se poursuit. Après le monument du Casone, et parallèlement au chantier qui bénéficie à la statue du Ier Consul, sur la place Foch, c’est désormais le groupe sculpté de Napoléon et ses frères, sur la place du Diamant, qui fait l’objet de tous les soins des restaurateurs.



« L’encrier », comme le surnomme affectueusement les Ajacciens, se refait une beauté. Depuis le 16 avril, la restauration du monument commémoratif représentant Napoléon Ier et ses quatre frères, sur la place du Diamant, est engagée au fil d’un chantier qui, dans sa première phase, est programmé jusqu’au 26 avril 2024.



Alors que les travaux de requalification de la place du Diamant battent leur plein, la restauration du groupe sculpté qui orne l’esplanade a débuté selon le calendrier prévu. Comme pour la statue de Napoléon au Casone, restaurée entre septembre et novembre 2023, l’entreprise mandatée pour cette opération est la société A. Corros, en cotraitance avec la société "La Pierre au Carré" (pour la partie « pierre »), toutes deux basées à Arles. Ces intervenants spécialisés sont diplômés d’État et habilités Musées de France.

Au regard des altérations relevées et du diagnostic dressé dans l’étude lancée en 2021, le programme de restauration implique notamment le nettoyage général des surfaces par l’élimination des dépôts exogènes, des graffitis, de coulures de peinture et autres produits de corrosion. On notera qu’il est également question de la remise en place de la Victoire ailée qui avait disparu du globe de l’Empereur, mais aussi de la reprise de la plaque et de la couronne de lauriers.



Lors de cette première phase de restauration du monument, seul le traitement des éléments en bronze est prévu. Les opérations qui concernent la pierre seront conduites dans un second temps. Leur date reste à déterminer, car elle est liée à l’avancée des travaux de requalification de la place du Diamant.



Pour rappel, ce monument commémoratif a été élevé à la demande de l'empereur Napoléon III, sur les plans de Viollet-le-Duc, de 1864 à 1865. La statue équestre de Napoléon Ier a été exécutée par le sculpteur Antoine Louis Barye. Les statues représentant Louis et Joseph Bonaparte sont l'œuvre du sculpteur Petit, celles de Lucien et Jérôme Bonaparte des sculpteurs Thomas et Maillet.



