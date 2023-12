La rénovation du stade Jean Fabiani est actée Le stade Jean Fabiani, situé au cœur du quartier des Salines, est concerné par un projet de rénovation destiné à réparer les dégâts en partie occasionnés par la tempête de juin 2020. Le conseil municipal a validé des travaux d'un montant de 65 000 €.



Le stade Jean Fabiani, dans le quartier des Salines, est bien plus qu'un simple équipement sportif. Depuis son ouverture, en 2019, il s’avère aussi un lieu de rassemblement, favorisant la pratique du football mais aussi renforçant les liens entre les habitants. Cependant, les dégâts causés par la tempête de 2020, mais également par de regrettables actes d’incivilité, ont mis en évidence la nécessité d'intervenir.

La délibération présentée lors du conseil municipal du 30 novembre 2023 précise les différents problèmes méritant d’être réglés. Parmi ceux-ci, on compte le panneau de signalétique arraché par le vent, le grillage endommagé, l'absence de caméra de vidéosurveillance, et les risques, liés au bardage endommagé, pour les écoliers de l’école Simone Veil qui pratiquent leurs cours d’éducation physique et sportive sur ce site.

Un investissement pour l'avenir Les principales interventions comprennent donc la pose d'un nouveau panneau de signalétique ; la création d'un accès sécurisé du côté de la rue Paul Giacobbi ; l'installation d'une caméra de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité, et le remplacement des portions endommagées du bardage.

Ce projet de rénovation du stade Jean Fabiani, à hauteur de 65 000 euros, représente bien plus qu'une simple mise à niveau d'installation sportive. C'est un investissement nécessaire pour assurer la sécurité et le confort des usagers, des jeunes sportifs aux familles qui viennent les encourager.



