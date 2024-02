La campagne de recensement se poursuit à Ajaccio

Si vous êtes concerné par cette enquête un agent recenseur, employé par la mairie et muni d’une carte officielle, se rendra à votre domicile pour vous faire recenser.



Votre participation est indispensable car elle permettra d’actualiser les données disponibles, très utiles pour éclairer les décisions des pouvoirs publics notamment en matière d’équipements collectifs (crèches écoles, hôpitaux, etc.) et de définir la participation de l’état au budget de la commune.



Enfin sachez que votre anonymat est totalement préservé. Les informations recueillies sont confidentielles et uniquement destinées à l’Insee, qui les transformera en statistiques anonymes.



Cette enquête est bien entendu complétement gratuite.



En cas d'impossibilité ou de renseignement, veuillez contacter le service référent :



Mairie d’Ajaccio

Service du Recensement de la Population

Tél : 04 95 51 53 52 / 04 95 51 52 83