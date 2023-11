La Ville d’Ajaccio s’associe aux cinémas Ellipse et Laetitia pour la sortie du film Napoléon Pà l'anteprima di u filmu "Napoléon" di Ridley Scott, a Cità d'Aiacciu si voli assucià à i cinema Ellipse è Laetitia

A l’occasion de l’avant-première du très attendu biopic du réalisateur Ridley Scott, mardi 21 novembre à l’Ellipse, puis de la séance exceptionnelle organisée au Laetitia, le samedi 25 novembre, la Ville d’Ajaccio et les deux salles de cinéma, ainsi que leurs partenaires, proposent de nombreuses animations. Immersion garantie.



mercredi 22 novembre, le Napoléon du réalisateur américain Ridley Scott sort dans toutes les salles. Et c’est probablement à Ajaccio, berceau natal de l’Empereur, que l’impatience se fait la plus sentir... Afin d’accompagner cet événement, la Ville d’Ajaccio s’est associée aux cinémas Ellipse et Laetitia pour proposer deux soirées proprement impériales.



Fort de son savoir-faire et de la reconnaissance dont elle bénéficie au niveau national, l’équipe des deux salles ajacciennes a décroché une avant-première de Napoléon, qui se déroulera le mardi 21 novembre à l’Ellipse, à partir de 19 heures. Le samedi 25 novembre, ce sera au tour du centre-ville d’Ajaccio de basculer dans la légende napoléonienne, à travers une séance exceptionnelle organisée au cinéma Laetitia, à 17 heures.



Deux projections à savourer sur un mode immersif. Les cinémas Ellipse et Laetitia, la Ville d’Ajaccio, le Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts, ainsi que plusieurs partenaires, dont la Maison Bonaparte, se sont en effet mobilisés pour proposer aux spectateurs plusieurs animations qui plongeront les spectateurs dans une ambiance propice à la découverte du film. Au programme : les chasseurs à pied de la Garde impériale, expositions, stands, démonstration des Danses impériales ou extrait de la comédie musicale « Napoléon, l’épopée intime », borne à selfie, cadeaux à gagner par tirage au sort (nombreux lots, parmi lesquels 50 entrées gratuites valables pour deux personnes au Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts de la Ville d’Ajaccio), mais aussi échanges avec le public en fin de séance.



Autant dire deux soirées qui raviront les aficionados de l’Empereur. Avec, en point d’orgue, le regard singulier du cinéaste Ridley Scott pour ce biopic de Napoléon mettant en scène l’immense acteur Joaquin Phoenix, dans le rôle du plus illustre des Corses...



Pouvoir, action et glamour garantis !





MARDI 21 NOVEMBRE : AVANT-PREMIERE À l’ELLIPSE



Rendez-vous à partir de 19 heures



Animations, expositions, stands et dégustation gourmande sur place. Avec, entre autres, le 2e Régiment des chasseurs à pied de la Garde, borne à selfie, démonstration en salle des Danses impériales, échanges avec Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la Ville d’Ajaccio et auteur du livre « Napoléon, Punk, dépressif... héros », à l’issue de la séance.



Entrée en salle à 20h30 (durée du film : 2h40) - places limitées, réservations conseillées.



SAMEDI 25 NOVEMBRE : SOIREE EXCEPTIONNELLE AU LAETITIA



À 17 heures



Animations, expositions, stands. Avec, entre autres, le 2e Régiment des chasseurs à pied de la Garde et le Service de Santé de la Grande Armée, borne à selfie, extrait de la comédie musicale « Napoléon, l’épopée intime », échanges avec Gaston Leroux-Lenci, délégué pour la Corse du Souvenir Napoléonien, à l’issue de la séance.



Entrée en salle à 17h45 (durée du film : 2h40) - places limitées, réservations conseillées.



