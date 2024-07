La Ville d’Ajaccio lance « les Nocturnes de la Halle Gourmande » Cœur battant du marché de la place Campinchi, la Halle gourmande ouvrira exceptionnellement ses portes en soirée durant cette saison estivale.



Les Nocturnes de la Halle gourmande vous donnent rendez-vous les mardis 23 juillet et 13 août de 18h à minuit dans une ambiance propice à la convivialité. Cet événement est organisé à l’initiative de la Ville d’Ajaccio en partenariat avec les commerçants de la structure.



Quatre ans après son ouverture, la Halle gourmande s’est faite une place dans l’offre commerciale ajaccienne. Il n’y a qu’à déambuler dans ses allées pour constater qu’en haute saison quels que soient les jours de la semaine, l’espace de 200 M2 ne désemplit pas.



Cet équipement au service de l’attractivité du centre-ville, a permis de réinventer le marché d’Ajaccio. Aujourd’hui, elle est devenue un lieu de sociabilité incontournable où Ajacciens et visiteurs se mélangent, échangent de manière conviviale redonnant ainsi ses lettres de noblesses à la tradition du « marcatu ».



Afin de continuer à faire évoluer la structure, la municipalité s’essaie cet été à un nouveau format événementiel. A l’initiative de sa direction du commerce et de l’artisanat, elle lance « les Nocturnes de la Halle Gourmande ».



« Autour de cet événement, on a voulu associer les stands gourmands présents dans la Halle avec des artisans d’art, que l’on a fidélisé depuis deux ans grâce aux Nocturnes de la place Foch. Le but est de créer ici une nouvelle dynamique qui s’inscrit dans la continuité de notre politique de redynamisation du centre-ville ajaccien », explique Alexandre Farina, le 1er adjoint en charge de la délégation commerce et artisanat.







Quand l’alimentaire côtoie l’artisanat Que ce soit à l’heure de l’apéro ou pour la sortie de fin de soirée, il sera possible de boire et de déguster sur place, tout en profitant d’une ambiance musicale.



Pour l’occasion, les 12 stands ouverts tous les jours de la semaine en haute saison, répondront présents pour ces deux nocturnes. Il y en aura pour tous les goûts : produits de la mer, charcuterie et fromages, traiteur, épicerie bio, street-food italienne en passant par les douceurs : crêpes, glaces et autres confiseries ...



La part belle sera faite aux produits locaux et aux circuits-courts.

Du côté des artisans d’arts, les bijoux et les accessoires de mode côtoieront des objets de décoration, de la coutellerie ou encore des produits à base d’huiles essentielles...



Pour assurer la réussite de cet événement, la ville mise également sur l’implication sans faille de ses commerçants partenaires : « Nous sommes très contents de participer à ces nocturnes. Ces deux soirées vont nous permettre de cibler une nouvelle clientèle mais aussi d’adapter notre façon de travailler et notre fonctionnement interne. Si le succès est au rendez-vous, on ne se ferme pas la porte pour étoffer la programmation sur les prochaines saisons », souligne Fabien Gambini, qui propose des produits régionaux avec son stand U Cintu.



Une expérience à vivre également en famille, grâce à la présence d’une aire de jeux gonflables aménagées pour les enfants.



Ouverture de la Halle : du mardi au dimanche de 7h00 à 14h30 de de novembre à mars ;

du lundi au dimanche de 07h00 à 15h00 d’avril à octobre.

