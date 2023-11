La Bibliothèque Fesch va retrouver son lustre d’antan lundi 13 novembre 2023

Les travaux de restauration entrepris par la Ville d’Ajaccio viennent de débuter dans ce lieu chargé d’histoire. Divisé en plusieurs phases, ce chantier d’envergure doit se terminer à l’automne 2024.



La bibliothèque patrimoniale Fesch, ses rayonnages vertigineux, son plancher et son mobilier en bois portant la patine du temps, son fonds ancien recélant des ouvrages aussi rares que précieux… Mais aussi un bâtiment édifié sous Napoléon III – et inaugurée en 1868 – qui méritait de bénéficier d’une restauration soigneuse.

Depuis quelques semaines, derrière les palissades qui ont fait leur apparition dans la rue Fesch, les ouvriers assurent la préparation de ce chantier exigeant. A commencer par la protection du mobilier et d’éléments d’architecture.



« La phase de pré-travaux visant à protéger le mobilier vient de s’achever : les escaliers du hall, le parquet, la grande table de la salle de lecture ou encore les lions qui ornent l’entrée ont été recouverts par des panneaux en bois », indique Elisabeth Périé, directrice du réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville d’Ajaccio.

L’un des enjeux de ces travaux consiste à redonner son cachet d’origine à cet édifice classé Monument Historique en 2009.



« Nous avons par exemple retiré des pièces ajoutées voilà des années, vieillissantes, qui ne correspondaient pas à l’identité de la bibliothèque, comme le sas d’entrée, peu esthétique… », précise la directrice. D’autres éléments sont en revanche appelés à retrouver une seconde jeunesse. « L’échafaudage installé dans le hall permettra à un artiste peintre d’effectuer la réfection des décors muraux le long de l’escalier monumental », souligne-t-elle.



Cet escalier, qui relie la bibliothèque patrimoniale au Musée Fesch et à sa grande galerie, sera par la suite mis en lumière. Les lions du rez-de-chaussée ne seront pas en reste.



En attendant, les réunions de coordination s’enchaînent avec les différents corps de métier intervenant sur le chantier. Les travaux sont divisés en plusieurs phases : l’intervention au niveau des escaliers, des coursives de la salle de lecture et des boiseries est prévue pour début 2024 ; la longue table de lecture et le parquet seront concernés dans le courant de l’été.



« Les rayonnages en noyer seront restaurés, souligne Elisabeth Périé. Plusieurs semaines ont été nécessaires pour vider la salle de ses livres et les stocker dans notre réserve. Afin de préserver les ouvrages, c’est tout le système de traitement de l’air et de l’humidité qui sera également refait à neuf, respectant ainsi les normes en vigueur en matière de conservation. Voir la bibliothèque vide est un moment particulier, nous avons hâte que les livres reprennent leur place… »







Ces travaux sont financés par la Fondation du patrimoine et du Loto du patrimoine, la Collectivité de Corse, la Direction régionale des affaires culturelles de Corse, la Ville d’Ajaccio et des mécènes privés comme la Dotation Dassault Histoire et Patrimoine.

Montant des travaux : 1.701.839,91€ TTC MOE : 287.353,89€ TTC

Loto du patrimoine : 500 000€ Un passage obligé, mais d'une durée relativement courte, pour permettre à cette pièce majeure du patrimoine ajaccien de retrouver tout son lustre d'antan.





