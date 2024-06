L’école maternelle Saint-Jean et l’école primaire Sampiero, labellisées avec le Syvadec Après l’école de Saint-Jean maternelle, le groupe scolaire de Sampiero a obtenu la labellisation « EcoScola » ce lundi 24 juin.



Le Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse (Syvadec) a salué la forte diminution de la production des déchets.



Au niveau du bilan des diagnostics déchets, la production journalière des déchets entre 2023 et 2024 a diminué de 35 % au niveau de la cantine de l’école élémentaire. Deux nouvelles écoles ajacciennes, l’école maternelle Saint-Jean et l’école primaire Sampiero sont ainsi labellisées avec le Syvadec. Elles font désormais partie du réseau des 226 écoles accompagnées par le Syvadec dans le cadre de ses programmes pédagogiques en faveur de la réduction des déchets. Cette distinction vient récompenser les actions déployées tout au long de l’année sur ce thème au sein de l’établissement.

Le mois de juin marque traditionnellement la fin de l’accompagnement des EcoScola par le Syvadec. Chaque école impliquée dans ce programme obtient une labellisation, destinée à récompenser élèves et enseignants pour tout le travail réalisé tout au long de l’année en lien avec la réduction des déchets et l’écoresponsabilité. L’occasion d’une remise officielle du label, au cours de laquelle chaque élève reçoit un cadeau.



UNE PLAQUE ECOSCOLA est également apposée dans l’établissement pour témoigner de son engagement pour l’environnement.



Les actions mises en oeuvre à l'école maternelle Saint Jean cette année : Création de collecteurs d’emballages et papiers et installation dans chaque salle de classe ;

Mise en place de la collecte des instruments d’écriture. Les actions en faveur du tri :

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE SAMPIERO CETTE ANNÉE : Création de collecteurs d’emballages et papiers et installation dans chaque salle de classe ;

Mise en place de la collecte des instruments d’écriture ;

Mise en place de la collecte des cartouches d’encre d’imprimante.

Les actions en faveur de la réduction des déchets : Fabrication d'un chamboule-tout à partir de matériaux et emballages récupérés. Les actions en faveur du tri :

FOCUS SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPA 87 % des écoles du territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, soit 40 écoles ont été labellisées, soit 5911 enfants sensibilisés (jusqu’en 2023). Le 20 et 24 juin 2024, avec les labellisations de l’école maternelle Saint Jean et l’école primaire de Sampiero, le territoire aura atteint les 91,3 % d’écoles labellisées.



FOCUS SUR LA COMMUNE D’AJACCIO 90,3 % des écoles de la commune d’Ajaccio, soit 28 écoles ont été labellisées, soit 4541 enfants sensibilisés (jusqu’en 2023). Le 20 et 24 juin 2024, avec les labellisations de l’école maternelle Saint Jean et l’école primaire de Sampiero, la commune aura atteint les 96,7 % d’écoles labellisées.



LE PROGRAMME ECOSCOLA Lancé en 2016 par le SYVADEC, il propose un accompagnement personnalisé aux écoles souhaitant s’engager dans un projet de développement durable. Un volet anti-gaspillage destiné aux cantines complète le dispositif.



L’objectif est d’accroître les comportements écoresponsables dans les écoles pour que les enfants les ramènent ensuite dans leurs foyers.



En 2018, le SYVADEC a signé une première convention avec l’Académie de Corse, qui a été renforcée en 2023 afin d’ancrer d’avantage les programmes pédagogiques dans le paysage scolaire. En effet, EcoScola offre la possibilité aux écoles de travailler de façon concrète et durable sur la gestion des déchets de façon globale, ce qui correspond à la philosophie de la labellisation E3D portée par l’Education Nationale. Ainsi, la participation au programme EcoScola constitue pour les écoles une passerelle vers la labellisation E3D.

