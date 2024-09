Journée internationale pour la prévention du suicide : le réflexe 3114

A l’échelle nationale, les chiffres sont éloquents. On enregistre environ 200 000 tentatives de suicide par an dont 9000 suicides effectifs. Si, depuis les années 2000, la mortalité par suicide a baissé de 30%, elle représente la deuxième cause de mortalité évitable chez les 18-25 ans et la première chez les 25-34 ans.



La prévention universelle du 3114 s’inscrit dans une stratégie nationale plus vaste, au sein de laquelle plusieurs dispositifs cohabitent pour répondre à cette problématique de santé publique. Outre les associations très actives sur la question, d’autres dispositifs complètent cet ensemble, à l’image de VigilanS, un dispositif de veille et de recontact des personnes étant passées à l’acte. On peut également citer le programme Papageno (du nom d’un opéra de Mozart) qui travaille sur la question de la contagion suicidaire, ou encore le Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS) qui propose des formations à destination des citoyens, ici érigés en sentinelles, ou des professionnels de santé.

De gauche à droite : Adeline Edouard, infirmière répondante, Marina Thibaut, chargée de réseau, Nadège Brunel, infirmière répondante, Antonia Andreucci, assistante sociale, et Sébastien Gariglio, cadre de service.En Corse, l’an passé, près de 800 appels ont été recensés sur la plateforme du 3114.« Nous avons débuté avec pas plus d’un à deux appels par jour. Puis, au fur et à mesure, nous sommes passés à quatre et, cette année, on tourne autour d’une moyenne de six à huit appels quotidiens », commente Sébastien Gariglio.Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de saisonnalité dans la prise en charge des patients et, dans l’île, la problématique touche tous les publics, même si les jeunes et les personnes âgées isolées restent les plus vulnérables.Si le suicide est encore difficile à évaluer en Corse, un diagnostic réalisé l’an passé par les équipes du 3114 sur une dizaine de jour, auprès d’une cinquantaine de partenaires de la région, a fait ressortir des données équivalentes à d’autres régions françaises.