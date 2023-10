Journée de la copropriété vendredi 20 octobre La Ville d’Ajaccio et son partenaire Urbanis, opérateur qui accompagne les acteurs publics dans leurs politiques d’amélioration de l’habitat privé, organisent une Journée de la copropriété, le vendredi 20 octobre, au sein de l'hôtel de ville de 14h à 19h, à destination des propriétaires, propriétaires bailleurs, des syndics de copropriétés et du grand public. Ce rendez-vous sera l’occasion, pour la première fois à Ajaccio, de rassembler les professionnels du secteur, des institutions publiques et des copropriétaires pour répondre à toutes les problématiques liées aux logements collectifs et à leur rénovation afin de mieux comprendre les règles relatives à la copropriété.





A Ajaccio, le parc de copropriétés se compose de 1146 copropriétés rassemblant 28 000 logements. Alors que plus de la moitié des copropriétés se concentrent sur 5 quartiers*, 45% d’entre elles sur les 80% existantes ne sont pas constituées en syndic d’après le registre des copropriétés de juin 2021. Cela concerne notamment les petites copropriétés du centre-ancien de la Ville.



Depuis la réforme des copropriétés en 2020 et la promulgation de la loi climat et résilience le 24 août 2021 de nouvelles règles s’appliquent aux copropriétés. La Journée de la copropriété organisée à l’Hôtel de Ville d’Ajaccio propose à l’ensemble de la population et des syndics de copropriétés d’être informés et d’échanger avec des personnes qualifiées sur tous les sujets en lien avec la copropriété.



A travers cet événement, la Ville d’Ajaccio réitère son engagement pour la préservation de l’habitat privé. Elle vient appuyer sa politique de mise en valeur du patrimoine bâti et réponds à plusieurs enjeux :



- Accompagner les copropriétés dans leur organisation juridique et de gouvernance,



- Améliorer les espaces communs des copropriétés aux bénéfices des résidents,



-Accompagner les copropriétés notamment dégradées dans des travaux d’amélioration de l’immeuble sur les parties communes, notamment des travaux de sécurité et d’économie d’énergie. Centre-Ville, Vieille ville, Saint-Jean, Casone, Prate martino et Pietrina*



Programme de la journée :



14h : Ouverture des rencontres – rendez-vous dans la cour anglaise de l’Hôtel de Ville



Stand 1 : Aides aux travaux énergétiques, « Ma prime Renov’ copropriété » . Que vous soyez propriétaires, propriétaires bailleurs ou syndic de copropriétés, quelles démarches, quelles aides pour effectuer des travaux de rénovation énergétique dans mon immeuble ? Vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif national « Ma prime renov » ? La délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) répondra à chaque problématique pour mener un projet de rénovation des parties communes d’un immeuble.



Stand 2 : La caractérisation de la non-décence. Quels sont les signes de la non-décence d’un logement ? Quels sont les critères qui fixent qu’un logement est décent ? Quels sont les devoirs du propriétaire et les droits du locataire sur ce thème ? Autant de questions auxquelles pourra répondre l’Agence départementale d’Information sur le Logement (ADIL).



Stand 3 : Information sur les aides disponibles et les conseils pour rénover vos copropriétés. La Maison de l’Habitat Durable de la CAPA (MHD) assure un accueil et un accompagnement pour les projets de rénovation des copropriétés sur le territoire du pays ajaccien. Avec son outil de Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) créée au sein de la MHD, on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre projet : audit énergétique, bouquet de travaux, recherches de financement, suivi de chantier



Stand 4 : Tout savoir sur les aides patrimoniales pour les copropriétés et le lancement de l’Opération programmée de l’habitat (OPAH) du centre-ville. La Direction de l’Habitat et du Renouvellement Urbain de la Ville met à disposition des copropriétés deux aides destinées à encourager la rénovation du patrimoine bâti privé de la cité impériale. Les copropriétés intégrées dans le périmètre du Site patrimonial remarquables (SPR), sont éligibles à une aide pour le ravalement des façades et à une prime « ascenseur » pour faciliter l’accessibilité des bâtiments anciens. Elle répondra également à toutes vos demandes pour vos futurs projets de rénovation à l’occasion du lancement de l’OPAH « Action cœur de ville » prévu au premier trimestre 2023.



Stand 5 : le syndic Century 21 pour répondre à vos interrogations de copropriétaires. Le syndic CENTURY 21 viendra prodiguer "le conseil du professionnel" aux personnes rencontrant des difficultés au sein de leur copropriété, notamment pour les copropriétés non organisées.



A partir de 17H, URBANIS, partenaire de la Ville dans la mise en place du dispositif de Veille et d'Observation des Copropriétés (VOC), animera en salle du Conseil Municipal, un atelier consacré à la gestion d'une copropriété. Cet atelier s'adressera principalement à des personnes qui sont propriétaires dans une copropriété non organisée.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer