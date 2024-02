Inauguration du CIAP "Aiacciu Bellu"

Un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) est un espace de médiation culturelle de proximité, dont l’objectif est de sensibiliser, d’informer et de former tous les publics à l’architecture et au patrimoine d’un territoire.



La création de celui de la Ville d’Ajaccio entre dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire, obtenu le 15 novembre 2012. La convention qui lie la Ville d’Ajaccio à l’État (ministère de la Culture) et à la Collectivité de Corse a pour objectifs principaux de :



Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un tourisme de qualité,

Initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme,

Présenter la ville dans un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Ce nouvel outil formalise ainsi l’engagement pris par la Ville d’Ajaccio vis-à-vis de ses partenaires. Plus largement, il traduit sa volonté de mener une politique dynamique en matière de préservation et de mise en valeur de son patrimoine. À travers son contenu, le CIAP se présente comme un espace propre à développer une identité du territoire pour la population locale, ainsi qu’une activité économique raisonnable et raisonnée liée au tourisme d’histoire. En ce sens, il participe pleinement à la dynamisation du coeur de ville.