« I SCONTRI PAISANI », dernier rendez-vous de l'année en fête Ultimu appuntamentu di i scontri paisani à a casa di quartieru di i canni u 6 di dicembri

A l’occasion de sa semaine du patrimoine et de la culture Corse, La Maison de Quartier des Cannes souhaite mettre en avant la dernière du projet « I SCONTRI PAISANI » le mercredi 6 décembre et fêter ainsi la clôture de cet évènement pour l’année 2023.



Cette action réunissant différents producteurs locaux et associations du quartier s’effectuera sous la forme d’un marché artisanal festif sur la place de l’Agora des Cannes de 9 h à 14 h en partenariat avec l’association « Marcati Paisani ».



Cette action a pour but de dynamiser le « mieux vivre ensemble » et donner une impulsion de rencontres entre les acteurs institutionnels, les partenaires associatifs et les habitants.



Elle permet également de mettre en avant le patrimoine et la culture Corse au cœur des quartiers.

Programme Les producteurs mettront en avant aussi bien leur savoir-faire que leurs produits artisanaux de qualité à travers une exposition d’outils nécessaires à la fabrication et les explications des procédés : Démonstration de ferronnerie.

Explication du procédé de vannerie.

Dégustation.

Vente de miel et présentation de ruches.

Vente de produits artisanaux locaux. Les jardins des Cannes proposeront un stand de deux activités : Plantations de fleurs et herbes Corses avec exposés de leurs bienfaits.

Fabrications de parfums d’ambiance naturels. La Maison de Quartier des Cannes s’occupera : Du fond musical.

De l’espace boissons chaudes (café et chocolat chaud seront offerts à tous les habitants du quartier, enfants de la MQC et des Centres aérés, promeneurs...) La Ludothèque d’Ajaccio proposera un stand composé de : Jeux en bois.

Jeux sur la thématique des abeilles proposés pour tous de 9 h 30 à 11 h 30. L’ASC des Cannes tiendra un stand de : Jeux de foot en Corse.

Quizz Corse.

Ateliers spécifiques. La Boule du Stade : Atelier pétanque. Gem U Scontru : Point information.

Stand vente décoration Noël. Vivre aux Cannes : Buvette sur place.

Stand vente décoration florale. « I Farri Di Mariu » proposera un stand avec : L’exposition d’une collection d’outils anciens de 1880 à 1940.

Explications et découverte de savoir-faire ancestraux.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer