Fête de la musique à Ajaccio : les rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été Eccu u prugrama di ciò ch'ella sarà a festa di a musica in Aiacciu sta sera

Ce vendredi 21 juin 2024, laissez-vous emporter par les rythmes entrainants et l’ambiance festive de la Fête de la Musique à Ajaccio ! Tour d’horizon des événements organisés en ville.



Comme chaque année depuis 1982, la fête de la musique, portée par le Ministère de la culture vient célébrer l’arrivée de l’été et offre aux artistes l’occasion d’exprimer leur art dans l’espace public pour le plus grand plaisir des mélomanes.





A Ajaccio, plusieurs initiatives sont organisées par la Ville d’Ajaccio en plus d’autres initiatives privées qui donnent l’occasion de créer un grand rassemblement populaire. Une soirée mémorable en perspective se profile, célébrant la richesse et la diversité de la musique !

Nocturnes place Foch En centre-ville, le rendez-vous est donné sur la place Foch avec pour l’occasion le retour des Nocturnes d’Ajaccio. Vingt-cinq stands de créateurs et d’artisans seront prêts à vous accueillir dans une ambiance musicale assurée par un DJ, dès 21h. Rendez-vous à 18h pour le début des festivités.



Programme :

De 18h à 00h : Pop-up de 25 créateurs

De 21h à 00h : Animation musicale DJ Conservatoire Henri Tomasi à la Citadelle Cette année, le Conservatoire Henri Tomasi fera résonner sa musique sous les remparts de la Citadelle, et propose au public plusieurs temps forts :

15h : Piano/musique de chambre

17h : Ensemble de guitares

18h : Orchestre CHAM

18h30 : Quatuor à cordes, ensemble de violons CHAM, violon et piano La fête de la musique aux Cannes La Maison de Quartier des Cannes et le collectif associations des Cannes vous donnent rendez-vous à 17h sur la place de l’Agora des Cannes pour une soirée d’animations à destination de toute la famille. Au programme : des jeux, de la pétanque, du dessin ou encore de la zumba et des chants assurés par l’association « UN’ANIM ». Le groupe musical pop-rock « WANTED » fera frémir vos oreilles pour une soirée mémorable en perspective ! Présence d’une petite restauration sur place.



Programme : 18 h 00 / 20 h 00 : ateliers jeux « Ludothèque Ajaccio »

18 h 00 / 20 h 00 : atelier initiation pétanque « La boule du stade »

18 h 00 / 20 h 00 : atelier dessins « Maison de Quartier des Cannes »

19 h 00 / 19 h 30 : spectacle de danse des enfants de la « Maison de Quartier des Cannes »

19 h 30 / 20 h 15 : cours géant de zumba avec Fany « Recré2A »

20 h 15 / 21 h 00 : chants par l’association « UN’ANIM »

21 h 00 / 23 h 00 : prestation musicale par le groupe pop-rock français, anglais et variétés « WANTED »

23 h 00 / 00 h 30 : ambiance musicale années 80, 90, 2000 Les stands associatifs : Côté boissons : buvette « VIVRE AUX CANNES »

Côté salé : sandwichs « ASC DES CANNES »

Côté sucré : glaces et gâteaux « GEM U SCONTRU et LES JARDINS DES CANNES »

Stand enfants : ballons, objets décoratifs « LUNETOILE » Stand photophores : « APF Handicap ».



Mais aussi ... Pour les amateurs de chants sacrés, un concert sera donné par le Chœur de Saint-Roch et le groupe la Pietrina, de 19h30 à 21h à l’Église Saint-Roch sur le cours Napoléon, entrée libre.

Sur la place de la poste Saint-Gabriel, dès 21h, l’orchestre ARIA se mettra en scène pendant une heure autour d’un répertoire éclectique allant de la musique de film en passant par de la variété, du classique. Un hommage spécial à Charles Aznavour va être proposer pour célébrer le centenaire de sa naissance.

Le groupe Estudiantina Aiaccina propose un moment musical au profit de l’entraide protestante de Corse. Rendez-vous à la chapelle Sainte-Lucie, au 79 cours Napoléon

Le groupe Scène offre une représentation musicale devant le centre U Borgu, avec l’atelier de musique du centre dirigé par Olivier Massoni. Il y aura entre autres de la Soul, du funk et du reggae.

