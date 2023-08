Festivités du 80e anniversaire de la Libération de la Corse à Ajaccio. Festività pà l'uttanta anni di a Libarazioni di a Corsica in Aiacciu, sabbatu u 9 di sittembri

Le samedi 9 septembre marque le point d’orgue des festivités autour du 80e anniversaire de la Libération de la Corse.

Expositions, cérémonies, défilés, ateliers mémoriels... Coup de projecteur sur la journée du samedi 9 septembre, qui sera riche en événements et en émotion !



Le programme Matin



10h - Cours Napoléon, devant la Préfecture.



Dévoilement de la plaque apposée sur la façade de l’immeuble Solférino, cours Napoléon, devant la préfecture, à hauteur de l’endroit où Maurice Choury leva l’insurrection. Elle sera suivie par une lecture par des scolaires puis une intervention d’Isaline Choury, fille de Maurice et nièce de Danielle Casanova, et enfin par un dépôt de gerbes.



10h20 - Place De Gaulle.



Lecture par un scolaire, puis dépôt de gerbe au pied de la stèle rappelant le discours du Général de Gaulle le 8 octobre 1943 à Ajaccio.



10h45 - Citadelle Miollis.



Visite guidée de la cellule où Fred Scamaroni se donna la mort le 19 mars 1943. Elle sera suivie de la lecture par un scolaire et d’un dépôt de gerbes au pied des trois plaques rendant hommage aux Héros et Martyrs de la Résistance incarcérés et torturés dans la Citadelle d’Ajaccio.



Présentation de l’exposition murale « Liberté » (5 septembre au 15 octobre) réalisée par la Ville d’Ajaccio, place haute.



Découverte de l’exposition « Rôle et implication de la Corse dans la Seconde Guerre mondiale » (4 septembre- 6 octobre) réalisée par Jean-Nöel Aïqui, partenaire de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG), à la Maison de Projet.





11h45 - Quai L’Herminier.



Lecture par un scolaire et un représentant associatif, puis dépôt de gerbe au pied du buste du Commandant Jean L’Herminier, pacha du sous-marin Casabianca, avec présence probable d’un détachement de l’équipage de l’actuel sous-marin nucléaire Casabianca, d’une délégation de l’amicale des anciens du 1er Choc et d’une délégation de l’aviso Commandant Ducuing, dont la Ville d’Ajaccio est la marraine.



Après-midi



14h- Place Foch.



Visite de l’exposition ONACVG-ANACR « La Corse à l’épreuve de la guerre », dans la cour anglaise de la mairie, et visites de stands pédagogiques sur la place Foch, présentation des travaux et concepts réalisés par des scolaires et leur encadrement sur le thème de la Résistance, ainsi que de l’exposition « Tous bandits d’honneur », par Isaline Choury, fille de Maurice Choury et nièce de Danielle Casanova.



Présentation du jeu de la Résistance (ANACR-ONACVG).

Présentation de l’ouvrage réalisé par l’ONACVG « Quand Levie rétablissait la République ».



Rencontre avec les collégiens du collège du Taravo dont le professeur d’histoire-géographie présente l’action pédagogique labellisée « Actions Mémoire 2023 », réalisée autour du sous-marin Casabianca, et rencontre avec les lauréats du concours pédagogique de la bande dessinée mémorielle « Bulles de mémoire ».



17h- Quai l’Herminier.



Cérémonie devant le Monument de la Résistance, port Tino Rossi, avec sections ou compagnie d’honneur en armes, lecture de textes par des scolaires, intervention de l’ANACR2a puis allocution de M. le préfet de Corse.



18h – Place Foch.

A l’issue, un défilé pédestre en uniformes d’époque et de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale sera assuré par l’association MVCG Corsica.



La cérémonie sera rehaussée par le passage de deux avions Rafale de l’Armée de l’Air et de l’Espace (sous réserve).

La fin du cérémonial sera marquée d’un vin d’honneur offert par la Ville d’Ajaccio et enfin un bal populaire animé par l’associu di i Musicanti Aiaccini (l’association des

musiciens ajacciens). Il viendra clôturer ces festivités dans une ambiance musicale de jazz d’après-guerre.

