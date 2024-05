Festival de la Méditerranée du 30 mai au 2 juin Le festival de la méditerranée réunit chaque année à Ajaccio des associations, des fondations, des institutions, des professeurs, des enfants, des étudiants, des scientifiques, des politiques et des chefs d’entreprise engagés pour protéger l’écosystème de la mer Méditerranée.



Pour sa 3ème édition, le festival de la méditerranée devient le rendez-vous de tous pour accélérer la transition écologique en méditerranée.



Durant 4 jours, rendez-vous place Foch pour visiter le " village méditerranée " et son exposition et participer à des ateliers pédagogiques en famille.



Vous pourrez également participer à la grande opération de nettoyage de la plage de Capo di Feno et vous inscrire aux tables rondes qui réuniront cette année encore de nombreux experts.









Au programme





Retrouvez plus d'informations dans le programme en téléchargement. Programme (7.27 Mo)



