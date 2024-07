Festival Luciula, un projet au coeur des quartiers qui tend à se pérenniser La première édition du Festival Luciula, qui se tenait du 8 au 13 juillet, s’est achevée samedi dernier sous les applaudissements des jeunes participants.



Ce festival de cinéma en plein air pour enfant organisé par la Ville d'Ajaccio en partenariat avec Ellipse Cinéma, la Ludoteca et Corsica.doc a reçu un très bel accueil dans chaque quartier ou il à fait escale.











Le festival en Chiffres

A l’école maternelle de l’Empereur : 120 personnes

A la Résidence des Iles : 91 personnes

Aux Salines : 330 personnes

A l’école primaire Saint-Jean : 127 personnes

Au Cinéma Laetitia : 203 personnes

Chaque soir, les enfants présents aux projections ont pu profiter d'ateliers sur le thème du cinéma mis en place par la "Ludoteca" durant 1h30.

Les 8 ateliers, assurés par Alice Galzin, Assistante de coordination du festival Corsica.Doc, à environ 80 enfants âgées de 6 à 12 ans, se sont déroulés dans les lieux suivants :

A la médiathèque des Cannes

A la médiathèque des Jardins de l’Empereur

A la médiathèque des 3 Marie

A la médiathèque de Saint-Jean

A l’association de quartier de Pietralba

Au centre social des Salines

Les 8 courts métrages, réalisés par les enfants au cours des ateliers, ont été présentés au Cinéma Laetitia le samedi 13 juillet.



18 enfants ont été récompensés pour leurs réalisations et ont reçu au choix un bon d'achat ou 2 livres, offerts par la FNAC d'ajaccio.









